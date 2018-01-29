خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به دنبال بارش برف و سرمای هوا در استان‌های مختلف کشور مدارس برخی شهرها و شهرستان‌های کشور تعطیل اعلام‌شده است. همچنین در برخی استان‌ها فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها با تأخیر آغاز می‌شود.

سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به کاهش شدید دما در نیمه شمالی کشور یخ‌زدگی در معابر عمومی و جاده‌های بین‌شهری و احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برف‌گیر جاده‌های کوهستانی پیش‌بینی می‌شود. ازاین‌رو به شهروندان توصیه می‌شود از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم از تجهیزات زمستانی و بخصوص زنجیر چرخ استفاده نمایند.

همچنین به دلیل کاهش شدید دما در غالب نقاط کشور و ماندگاری آن تا صبح چهارشنبه مدیریت در بهینه سوخت و انرژی به‌ویژه مصرف گاز جهت اجتناب از افت فشار در شبکه گازرسانی توصیه می‌شود.

لذا با توجه به افت دما به زیر صفر و عدم ذوب برف، بار برفی سنگین روی درختان موجب شکستن شاخه‌های آن‌ها می‌شود. توصیه می‌شود در اسرع وقت شهرداری‌ها و هم‌وطنان عزیز با تکان دادن درخت‌ها انباشته از برف نسبت به سبک کردن بار روی آن‌ها اقدام کنند.

این سامانه بارشی سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه از سمت شرق و شمال شرق از کشور خارج می‌شود داود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی هم با اشاره به خاستگاه سامانه سرد و بارشی که موجب بارش نزولات آسمانی شده است، گفت: این سامانه بارشی سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه از سمت شرق و شمال شرق از کشور خارج می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی از اروپا حرکت خود را آغاز کرده و از سمت غرب وارد کشور شده که هسته اصلی این سامانه هوای قطبی است.

وی افزود: این سامانه بارشی از روی اقیانوس اطلس شکل می‌گیرد و هنگام ورود به ایران بیشترین انرژی را دارد، اما در زمان حرکت به سمت شرق و شمال شرق هیچ‌ منبع رطوبتی برای تغذیه آن وجود ندارد.

آخرین وضعیت جاده‌ها

درحال حاضر بار ترافیکی در محور های مسدود ، نیمه سنگین و درحال تخلیه ودرآزادراه تهران-قم وبالعکس وآزادراه ساوه -تهران حدفاصل رباط کریم تا تهران وبرخی مقاطع درآزادراه قزوین-کرج-تهران ترافیک سنگین می باشد.

در برخی از محورهای استان های ،کردستان،همدان بارش برف را شاهد هستیم.



محور های زیر به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

محورهای مسدود شریانی :

۱)محور قدیم قم-تهران

۲)آزادراه تهران -ساوه ( لاین غربی)

محورهای مسدود غیرشریانی :

۱)شمشک-دیزین

۲)اولنگ-شاهرود

۳)گنجنامه-تویسرکان

۴)سی سخت-سمیرم

۵)پونل-خلخال

۶)تهم-چورزق-زنجان

۷)دندی - تخت سلیمان

وضعیت پروازها

فرودگاه مهرآباد هم با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص آمادگی این فرودگاه برای نشست‌وبرخاست هواپیماها اعلام کرد: هم‌وطنان گرامی همان‌طور که استحضار دارید پس از ۴۰ ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیات زمینی، امدادی و سایر نیروهای مستقر در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، این فرودگاه عملیاتی شده و خدمت‌رسانی به مسافران را از سر گرفت.

هم‌اکنون پروازها در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در حال انجام است و تا زمان پایداری جوی ادامه خواهد داشت و با توجه به لغو تعداد زیادی از پروازهای این فرودگاه و به‌منظور رفاه حال مسافران پروازهای فرودگاه مهرآباد (۹ و ۱۰ بهمن) به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه امام(ره) از آغاز پذیرش مسافران در این فرودگاه خبر داد و گفت: مسافران حاضر در فرودگاه امام(ره) سامان‌دهی شدند و مشکلی وجود ندارد.

جزئیات تأخیر یا تعطیلی مدارس در تعدادی از استان‌های کشور در زیر می‌آید.

استان آذربایجان شرقی

به دنبال بارش برف و شدت برودت هوا روز سه‌شنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه در شهرستان ورزقان مدارس مقطع پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس مقاطع ابتدائی، متوسطه دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تأخیر رأس ساعت ۹ صبح شروع به کار خواهند کرد.

در شهرستان سراب نیز مدارس مقطع پیش‌دبستانی و ابتدائی با یک ساعت تأخیر رأس ساعت ۹ صبح شروع بکار خواهند کرد.

در منطقه ترکمانچای نیز مدارس تمام مقاطع تحصیلی رأس ساعت ۹ صبح شروع بکار خواهند کرد.

همچنین به دنبال بارش برف و شدت برودت هوا روز سه‌شنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه در شهرستان هشترود و شهرستان چاراویماق و منطقه نظرکهریزی مدارس تمام مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستایی و مناطق شهری رأس ساعت ۹ صبح شروع به کار خواهند کرد.

استان اردبیل

در پی بارش برف، هوای سرد و یخبندان در تمامی شهرهای اردبیل حاکم شده تا جایی که مطابق اعلام هواشناسی کمترین دمای ۲۴ ساعت گذشته کل استان‌ها، در اردبیل به ثبت رسیده است.

سردی هوا موجب شده است که آموزش‌وپرورش استان در روزهای شنبه تا دوشنبه مدارس سری صبح و بعدازظهر برخی شهرها را تعطیل اعلام کند.

بر اساس اطلاعیه صادره در روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه نیز برخی مدارس تعطیل اعلام‌شده است. بطوریکه به دلیل برودت هوا سری صبح مدارس اردبیل در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول تعطیل است.

همچنین در مشگین شهر لاهرود و ارشق پیش‌دبستانی و ابتدایی تعطیل است و مابقی مقاطع با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

استان البرز

مهدی مهرور مدیرکل مدیریت بحران استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم کمیته اضطرار استان پیرو بارش شدید برف و یخبندان معابر برخی مدارس در نوبت صبح و عصر تعطیل است، اظهار کرد: این تصمیم برای امنیت دانش آموزان اتخاذشده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه آخرین جلسه کمیته اضطرار به علت برودت شدید هوا و یخ‌زدگی معابر سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه تمامی مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی البرز در نوبت صبح و عصر تعطیل است.

استان تهران

مدارس ابتدایی رباط کریم، ناحیه یک بهارستان، رودهن، فیروزکوه و دماوند به دلیل یخبندان و لغزندگی معابر در نوبت صبح تعطیل شد.

مدارس پیشوا، جواد آباد، ورامین، پاکدشت، چهاردانگه و قرچک در همه مقاطع برای روز سه شنبه تعطیل شد.

مسئولان آموزش و پرورش ملارد و اسلامشهر نیز تعطیلی هر مدرسه را به تصمیم مدیر مدرسه واگذار کردند.

استان خراسان رضوی

طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی مدارس نوبت صبح سه شنبه مقاطع استثنایی، پیش دبستانی و دبستان نواحی هفتگانه مشهد به دلیل برودت هوا تعطیل اعلام شد.

همچنین کلاس های درس مدارس دوره اول متوسطه مناطق روستایی منطقه تبادکان مشهد با یک ساعت تاخیر تشکیل خواهد شد.

استان خراسان شمالی

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: برخی مدارس شهرستان بجنورد سه شنبه تعطیل است.

نقی هجرتی اظهار کرد: به علت برودت هوا و لغزنده بودن سطح معابر سه شنبه دهم بهمن ماه تمامی مدارس پیش دبستانی، استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول در نوبت صبح شهر و روستا در شهرستان بجنورد تعطیل است.

به گفته وی این تصمیم برای امنیت دانش آموزان اتخاذ شده است.

استان قزوین

سالار قاسمی در گفتگو باخبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به تداوم برودت هوا و نیز لغزنده بودن سطح معابر و برای پیشگیری از هرگونه حادثه برای دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی و نیز مدارس استثنایی در نوبت صبح سه شنبه ۱۰ بهمن ماه تعطیل است.

وی افزود: برای نوبت بعدازظهر مدارس ابتدایی و پیش دبستانی تا ظهر تصمیم گیری خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی و استثنایی در تمامی مناطق ۱۴ گانه آموزش و پرورش قزوین اجرا می شود و بقیه مقاطع باز است و دانش آموزان باید سر کلاس حاضر شوند.

استان گلستان

به علت تداوم سرمای شدید هوا و احتمال یخبندان در این استان، (سه‌شنبه ۱۰ بهمن) همه مدارس استان گلستان در همه مقاطع و نوبت‌های صبح و بعدازظهر تعطیل خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی گلستان کمینه دمای هوا در این استان به زیر صفر می‌رسد و این کاهش دما تا آخر هفته ادامه دارد.

در حال حاضر هوای گلستان در اکثر نقاط برفی است و به علت بارندگی برف تمام مناطق کوهستانی گلستان سفیده پوش شده است.

همچنین تردد در مسیرهای کوهستانی گلستان با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

استان گیلان

مدارس برخی از مناطق این استان به علت یخبندان شدید، برودت هوا و مشکل تردد (سه‌شنبه) در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه به دلیل بارش برف، برودت هوا، یخبندان شدید و مشکل تردد، سه‌شنبه ۱۰ بهمن، تمامی مدارس مناطق دیلمان، عمارلو، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

همچنین مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مناطق لاهیجان، سیاهکل، رودبنه و مدارس مقطع ابتدایی مناطق رحمت آباد، آستانه اشرفیه و سنگر در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

فعالیت‌های آموزشی همه مدارس دیگر مناطق گیلان در شیفت صبح به علت لغزندگی معابر با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

استان مازندران

رئیس اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش‌وپرورش مازندران، گفت:طی هماهنگی با مدیریت بحران استانداری مازندران، مدارس برخی شهرستان‌ها و مناطق، سه‌شنبه ۱۰ بهمن به دلیل سرمای زیاد، یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است.

محمود رضا علیزاده افزود: مدارس مقطع ابتدایی شهرهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، منطقه پی رجه نکا، کلیجانرستاق ناحیه ۲ ساری، امامزاده عبدا... آمل، بابلکنار، بندپی شرقی، بندپی غربی، چمستان و کجور تعطیل شد.

رئیس اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش‌وپرورش مازندران گفت: مدارس تمامی مقاطع تحصیلی مناطق هزارجریب نکا، کلاردشت، بلده، چهاردانگه، دودانگه، یانه سر بهشهر، لاریجان و هزارجریب گلوگاه تعطیل است.

علیزاده افزود: مدارس روستایی مرزن آباد و تمامی مدارس استثنایی شهرها و مناطق یاد شده نیز تعطیل شد.

روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد: در صورت هر گونه خبر جدید در خصوص تعطیلی مدارس به دلیل بارش برف و برودت هوا در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

استان مرکزی

مدارس شهری و روستایی شهرستان های خنداب، کمیجان، شازند، فراهان و مناطق سربند و نوبران روز سه شنبه در تمامی مقاطع تحصیلی با تاخیر دایر خواهند شد و کار خود را از ساعت ۹ و ۳۰دقیقه صبح آغاز می کنند.

براساس این اطلاعیه همچنین مدارس تمامی دوره های تحصیلی در شهر و روستای شهرستان اراک در نوبت صبح با دو ساعت تاخیر (نسبت به ساعت آغاز به کار واحد آموزشی) فعالیت خود را آغاز می کنند.

استان همدان

به علت سرما، برودت هوا و یخبندان و لغزندگی سطح معابر عمومی، تمامی مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در سراسر استان در نوبت صبح (سه شنبه ۱۰ بهمن) تعطیل است.

همچنین مقاطع دوره اول و دوم متوسطه شهرستان رزن و منطقه قروه نیز تعطیل است.

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس در روز سه‌شنبه نام استان توضیحات آذربایجان شرقی به دنبال بارش برف و شدت برودت هوا روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه در شهرستان ورزقان مدارس مقطع پیش دبستانی تعطیل و مدارس مقاطع ابتدائی، متوسطه ی دوره ی اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع بکار خواهند کرد. در شهرستان سراب نیز مدارس مقطع پیش دبستانی و ابتدائی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع بکار خواهند کرد. در منطقه ترکمانچای نیز مدارس تمام مقاطع تحصیلی راس ساعت ۹ صبح شروع بکار خواهند کرد. همچنین بدنبال بارش برف و شدت برودت هوا روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه در شهرستان هشترود و شهرستان چاراویماق و منطقه نظرکهریزی مدارس تمام مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستایی و مناطق شهری راس ساعت ۹ صبح شروع به کار خواهند کرد. اردبیل بر اساس اطلاعیه صادره در روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه نیز برخی مدارس تعطیل اعلام شده است. بطوریکه به دلیل برودت هوا سری صبح مدارس اردبیل در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول تعطیل است. همچنین در مشگین شهر لاهرود و ارشق پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است و مابقی مقاطع با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد. البرز براساس مصوبه آخرین جلسه کمیته اضطرار بعلت برودت شدید هوا و یخ زدگی معابر سه شنبه ۱۰ بهمن ماه تمامی مدارس پیش دبستانی و ابتدایی البرز در نوبت صبح و عصر تعطیل است. تهران

مدارس ابتدایی رباط کریم، ناحیه یک بهارستان، رودهن، فیروزکوه و دماوند به دلیل یخبندان و لغزندگی معابر در نوبت صبح تعطیل شد. مدارس پیشوا، جواد آباد، ورامین، پاکدشت، چهاردانگه و قرچک در همه مقاطع برای روز سه شنبه تعطیل شد. مسئولان آموزش و پرورش ملارد و اسلامشهر نیز تعطیلی هر مدرسه را به تصمیم مدیر مدرسه واگذار کردند. خراسان رضوی طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی مدارس نوبت صبح سه شنبه مقاطع استثنایی، پیش دبستانی و دبستان نواحی هفتگانه مشهد به دلیل برودت هوا تعطیل اعلام شد. همچنین کلاس های درس مدارس دوره اول متوسطه مناطق روستایی منطقه تبادکان مشهد با یک ساعت تاخیر تشکیل خواهد شد. خراسان شمالی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: برخی مدارس شهرستان بجنورد سه شنبه تعطیل است. نقی هجرتی اظهار کرد: به علت برودت هوا و لغزنده بودن سطح معابر سه شنبه دهم بهمن ماه تمامی مدارس پیش دبستانی، استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول در نوبت صبح شهر و روستا در شهرستان بجنورد تعطیل است. به گفته وی این تصمیم برای امنیت دانش آموزان اتخاذ شده است. قزوین با توجه به تداوم برودت هوا و نیز لغزنده بودن سطح معابر و برای پیشگیری از هرگونه حادثه برای دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی و نیز مدارس استثنایی در نوبت صبح سه شنبه ۱۰ بهمن ماه تعطیل است. تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی و استثنایی در تمامی مناطق ۱۴ گانه آموزش و پرورش قزوین اجرا می شود و بقیه مقاطع باز است و دانش آموزان باید سر کلاس حاضر شوند. گلستان (سه‌شنبه ۱۰ بهمن) همه مدارس استان گلستان در همه مقاطع و نوبت‌های صبح و بعدازظهر تعطیل خواهد بود. گیلان به دلیل بارش برف، برودت هوا، یخبندان شدید و مشکل تردد، سه‌شنبه ۱۰ بهمن، تمامی مدارس مناطق دیلمان، عمارلو، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است. همچنین مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مناطق لاهیجان، سیاهکل، رودبنه و مدارس مقطع ابتدایی مناطق رحمت آباد، آستانه اشرفیه و سنگر در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است. فعالیت‌های آموزشی همه مدارس دیگر مناطق گیلان در شیفت صبح به علت لغزندگی معابر با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود. مازندران طی هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت بحران استانداری مازندران ، مدارس برخی شهرستان ها و مناطق به دلیل سرمای زیاد ، یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است که شامل مدارس مقطع ابتدایی سوادکوه، سوادکوه شمالی، پی رجه نکا، کلیجانرستاق ناحیه دو ساری، بابلکنار، امامزاده عبدالله آمل، بندپی شرقی و غربی، کجور خواهد بود. همچنین مدارس تمامی مقاطع هزارجریب گلوگاه، یانه سر بهشهر، هزار جریب نکا، چهاردانگه ساری، لاریجان، مدارس روستایی مرزن آباد و تمامی مدارس استثنایی شهرهای یادشده روز سه شنبه تعطیل هستند. مرکزی مدارس شهری و روستایی شهرستان های خنداب، کمیجان، شازند، فراهان و مناطق سربند و نوبران روز سه شنبه در تمامی مقاطع تحصیلی با تاخیر دایر خواهند شد و کار خود را از ساعت ۹ و ۳۰دقیقه صبح آغاز می کنند. مدارس تمامی دوره های تحصیلی در شهر و روستای شهرستان اراک در نوبت صبح با دو ساعت تاخیر (نسبت به ساعت آغاز به کار واحد آموزشی) فعالیت خود را آغاز می کنند. همدان به علت سرما، برودت هوا و یخبندان و لغزندگی سطح معابر عمومی، تمامی مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در سراسر استان در نوبت صبح (سه شنبه ۱۰ بهمن) تعطیل است. همچنین مقاطع دوره اول و دوم متوسطه شهرستان رزن و منطقه قروه نیز تعطیل است.

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