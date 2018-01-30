۵ فیلم ویژه کودکان همزمان با جشنواره فجر در مازندران اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جشن «سیمرغ و پروانه‌ها» با حضور دانش‌آموزان مازندرانی همزمان با برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نمایش پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سینماهای جشنواره در ساری و نوشهر برگزار می‌شود.

محمدی افزود:در پی اجرای سیاست‌های سازمان سینمایی مبنی بر توجه به سینمای کودک و نوجوان و ایجاد نشاط در جشن های سالگرپیروزی انقلاب اسلامی،پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سانس صبح روزهای برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ساری و نوشهر اکران خواهد شد.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه اکران این فیلم ها به صورت رایگان خواهد بود، تصریح کرد: فیلم‌های «قهرمانان کوچک»، «دنیای کیف‌ها»، «فیلشاه»، «دزد و پری ۲» و «شکلاتی»به ترتیب هر روز یک فیلم از 14 تا 18 بهمن ماه سال‌جاری ساعت ١٠ صبح اکران خواهد شد..

وی در پایان تاکید کرد: مدارس استان برای استفاده از این برنامه و انجام هماهنگی حضور دانش آموزان خود در سالن سینما باید از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام کنند.

۱۷ فیلم همزمان با جشنواره بین المللی فیلم فجر در نوشهر و ساری اکران می شود.