آمریکا به دنبال تحریم ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده «هریتیج» ترکیه با انتشار گزارشی از احتمال اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه دولت آنکارا خبر داد.

دلیل این امر عصبانیت از بابت اقدام ترکیه به خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه، عنوان می‌شود.

همچنین در این گزارش، همکاری ترکیه- روسیه در خط لوله انرژی ترک استریم که موجب افزایش وابستگی آنکارا به مسکو می‌شود نیز از دلایل تحریک آمریکا برای آنکه ترکیه را مشمول قانون کاتسا (برخورد با دشمنان آمریکا از راه تحریم) کند؛ عنوان می‌شود.

گفتنی است در سال ۲۰۱۷، بالغ بر ۵۰ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز ترکیه از روسیه خریداری شد.

از سوی دیگر، آمریکا به دلیل حمایت از کردهای سوریه نیز، با ترکیه اختلاف نظر دارد.

همه این موارد موجب می‌شود که آمریکا بخواهد ترکیه را که یکی از اعضای ناتو است به دلیل استفاده از تسلیحات روسی، مورد سرزنش قرار دهد.