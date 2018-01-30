به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: با تلاش های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، شرایط خاص صندوق تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی تشریح شد که امیدوارم با تلاش دولت، مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چالشهای صندوقهای بازنشستگی به حداقل برسد.
حیدری تاکید کرد: سابقه کار افراد و میزان پرداختی حق بیمه بازنشستگان و مستمریبگیران مبنای دریافت حقوق آنان است.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به مشکلات بازنشستگان افزود: سازمان تامین اجتماعی دغدغه این عزیزان را در خصوص درمان با اجرای بیمه تکمیلی به حداقل رساند.
حیدری در خصوص پرداخت وام و سفرهای سیاحتی و زیارتی گفت: کلیه امور فرهنگی، ورزشی و اقتصادی بر اساس تفاهمنامه سازمان تامین اجتماعی از طریق کانون های بازنشستگی و کارگری اعطا و پرداخت میشود.
گفتنی است در این برنامه زنده رادیویی مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به پرسشهای مطرحشده از سوی شنوندگان پاسخ داد.
نظر شما