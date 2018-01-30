  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ اعلام کرد:

حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی عزم عمومی را طلب می‌کند

حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی عزم عمومی را طلب می‌کند

ناهید حیدری گفت: کارشناسان معتقدند مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و بحران کم‌آبی در آینده از چالش‌های مهم کشور خواهد بود و اگر چاره‌اندیشی مناسب انجام نگیردکشور با بحران روبرو می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: با تلاش های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، شرایط خاص صندوق تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی تشریح شد که امیدوارم با تلاش دولت، مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی به حداقل برسد. 

حیدری تاکید کرد: سابقه کار افراد و میزان پرداختی حق بیمه بازنشستگان و مستمری‌بگیران مبنای دریافت حقوق آنان است.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به مشکلات بازنشستگان افزود: سازمان تامین اجتماعی دغدغه این عزیزان را در خصوص درمان با اجرای بیمه تکمیلی به حداقل رساند.  

حیدری در خصوص پرداخت وام و سفرهای سیاحتی و زیارتی گفت: کلیه امور فرهنگی، ورزشی و اقتصادی بر اساس تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی از طریق کانون های بازنشستگی و کارگری اعطا و پرداخت می‌شود.

گفتنی است در این برنامه زنده رادیویی مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی شنوندگان پاسخ داد.

کد مطلب 4214206
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها