ویروس تب برفکی در کمین دام های استان سمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان، محمد سعیدی بیان کرد: وجود چند کانون بیماری تب برفکی در دام سنگین در غرب شهرستان گرمسار و تلاش بهره برداران و دامپزشکی برای کنترل بیماری در کانون و کاهش خسارات و تلفات با اقداماتی نظیر واکسیناسیون، مراقبت فعال و غیرفعال، پایش، نمونه برداری و انجام آزمایش، مشاوره و درمان الزامی است.

وی افزود: اطلاع رسانی، آموزش، ضدعفونی و گزارش گیری و جلوگیری از سرایت بیماری به سایر نقاط، مهمترین رمز موفقیت کنترل بیماری و کاهش عواقب آن است.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: شناخت شیوه های اصولی و ساده بهداشتی کنترلی از جمله رعایت نکات قرنطینه ای و بهداشتی، کاهش ترددهای غیرضروری افراد و کارگران و خودروهای حمل نهاده، شیر، کود و تجهیزات به واحد، استفاده از ضدعفونی های موثر در دامداری، فعال بودن حوضچه های ضدعفونی ورودی به دامداری، دفن اصولی و بهداشتی تلفات احتمالی، عدم جابه جایی کود، رعایت اصولی و بهداشتی در مراجعات به تشکل ها و مراکز جمع آوری شیر و کارخانجات خوراک دام و سایر مراکز مرتبط است.

سعیدی در ادامه با اشاره به اینکه درحال حاضر در دام های سبک استان بیماری تب برفکی نداریم، گفت: احتمال همه گیر شدن بیماری به دلایل مختلف از جمله حمل و نقل بی ضابطه و بدون مجوز دام توسط برخی متخلفان ابراز نگرانی همه را در بر دارد لذا از دامداران می خواهیم ضمن مراقبت بیشتر، هرگونه بیماری احتمالی را با فوریت به دامپزشکی گزارش کنند.

وی کنترل تردد محموله های دام و فرآورده های خوراکی و غیرخوراکی از جمله کود را یکی از راه های موثر در کنترل بیماری دانست که با کمک نیروی انتظامی پیگیری و متخلفان به محاکم قضایی ارجاع می شوند.