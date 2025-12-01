به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه با شروع فصل سرما بیماری تب برفکی بین دام‌ها شیوع پیدا می‌کند، ابراز داشت: تنها راه پیشگیری انجام واکسیناسیون و ضدعفونی است.

وی با بیان اینکه تب برفکی از نوع بیماری ویروسی است، افزود: اغلب با درگیر کردن دام جوان باعث ایجاد خسارت بسیاری به دامداران می‌شود.

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه با انجام اقدامات پیشگیرانه توانستیم شرایط را در استان متعادل سازیم، ابراز داشت: خوشبختانه آب برفکی در استان سمنان کنترل شده است.

دهقانی با بیان اینکه این بیماری از نوع مشترک بین انسان و دام نیست، تصریح کرد: مردم نگران انتقال این بیماری نباشند و عرضه گوشت زیر نظر دامپزشکی و سلامت عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸۵۰ هزار نوبت دام سبک و ۱۰۰ هزار رأس دام سنگین استان واکسینه شدند، افزود: انجام واکسیناسیون همچنان با قوت ادامه دار است.