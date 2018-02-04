بساط کارت های شناور برچیده شده است

علی پیرحسینلو در پاسخ به سئوالی درباره علت در نظر گرفتن ۱۰ هزار مجوز سیار در مصوبه شورای ترافیک تهران به خبرنگار مهر گفت: یک ضعف عمده در مدیریت شهری وجود دارد و آن نبود مدیریت جامع شهری است که در همین پروسه تصویب طرح ترافیک جدید به وضوح خلأ آن احساس شد. اختیار و اراده بسیاری از مسائل در دست شهرداری نیست و اگر همان طرح اولیه معاون حمل و نقل ترافیک به صورت تمام عیار پیگیری می شد، هرگونه سهمیه ای به شکل سابق که منجر به بی اعتمادی مردم شده بود برچیده می شد.

وی ادامه داد: برخی تغییرات در طرح اولیه از جمله این مجوزهای سیار با نظر پلیس و دیگر اعضای شورای ترافیک تهران اضافه شد. همچنین موضوع سهم سه درصدی با تخفیف ۵۰ درصدی از کل مجوزها برای اقشار خاص نیز توسط شورای شهر به طرح جدید اضافه شد.

پیرحسینلو تاکید کرد: این واقعیت چندگانگی مراجع تصمیم گیری در مدیریت شهر است. عملا هیچ طرح فراگیری نمی تواند بدون نظر نهادهای مرتبط و تنها با نظر شهرداری اجرایی شود و ما باید برای اجرایی شدن یک طرح، رضایت و حمایت تمامی مجریان را جلب کنیم.

وی افزود: در عین حال شهرداری متعهد است انتظار شهروندان را که نکند در طرح ضد رانت شهرداری راه نفوذی برای رانت های جدید ایجاد شود را در نظر بگیرد و تمام تلاش ما برای این است که هر گونه بی عدالتی در اجرای طرح از بین برود.

مشاور فرهنگی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که قرار است طرح ترافیک شناور به چه اقشاری برسد، گفت: کارت شناور خط قرمز مدیریت فعلی حوزه حمل و نقل شهرداری است، ما در این دوره کارت شناور نداریم و نخواهیم داشت. مجوزهای سیار نیز بر اساس قیمتی که همه پرداخت می کنند، باید عوارض پرداخت کنند. سیستم گذشته در خصوص کارت های شناور که با یک کارت سه خودرو وارد طرح می شد نیز مطمئنا بساطش برای همیشه جمع شده است، زیرا هم خلاف عدالت و هم خلاف منطق و هم خلاف قانون بود.

پیرحسین لو با اشاره به این که مجوز سیار در این دوره با کارت های شناور دوره گذشته تفاوت های اساسی دارد، گفت: تلاش ما این است که به گونه ای ضوابط اجرایی طرح ترافیک جدید را طراحی کنیم که همه به سمت خرید طرح ترافیک روزانه ترغیب شوند.

وی در خصوص سهمیه اهالی رسانه نیز توضیح داد: شهرداری با تسهیل شرایط برای خبرنگاران مخالف نبود و حتی در شورای شهر با تخفیف ۵۰ درصدی به ۱.۵ درصد از مجموع مجوزها هم موافقت کرد. اما تاکید داشت که صلاح نیست در مصوبه اسمی از قشر خاصی برده شود چرا که چنین استثنائات و تبعیض هایی ایجاد بی اعتمادی در جامعه کند.

مشاور معاون شهردار تهران در ادامه گفت: برای ارائه این تخفیف به اصحاب رسانه ها نیز باید به دنبال شفافیت حداکثری باشیم تا بی اعتمادی ها و تبعیض های گذشته برنگردد. برای همین دنبال راههایی هستیم که با همفکری خود خبرنگاران و اهالی مطبوعات آیین نامه ای برای این منظور تهیه کنیم که زمینه ای برای برخورد سلیقه ای باقی نماند.

پیرحسینلو ادامه داد: ما نمی گوییم ما دانای کل یا توانای کل هستیم. اما تلاش کرده ایم سیستمی را طراحی کنیم که کمترین رانت و بیشترین فراگیری را داشته باشد. با این حال اگر در گوشه ای از این طرح، راه نفوذ رانت وجود داشته باشد، تلاشمان را می کنیم که آن را برطرف کنیم تا همه مطمئن باشند که به سیستم سابق برنمی گردیم.

مشاور فرهنگی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: قطعا اگر اشکالات و ضعف طرح گذشته نبود، شهرداری نیاز به چنین جراحی پرحاشیه و دردسرسازی نمی دید و امیدواریم پس از چالش هایی که پست سر گذاشتیم، این طرح دستاوردهای خوب و مفید به حال مردم داشته باشد.