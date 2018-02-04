کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد قرار شد با تشخیص روسای واحدها شهریه برخی از رشته محل ها کاهش یابد.

وی افزود: این رویه برای جلب داوطلبان تعیین شده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: موضوع کاهش شهریه دانشجویان در برخی از رشته ها تا ۵۰ درصد باید به تصویب کمیسیون هیات امنای استانی دانشگاه برسد و پس از آن اجرایی شود.

رهایی خاطرنشان کرد: رشته های این دانشگاه به سه دسته پرطرفدار، متوسط و کم طرفدار تقسیم بندی شده اند.

وی گفت: آیین نامه مربوط به کاهش شهریه در برخی از رشته های این دانشگاه در واحدها تدوین شده و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه و کمیسیون های هیات امنای استانی به واحدها ابلاغ خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: باتوجه به اینکه ترم دوم تحصیلی آغاز شده است بنابراین پیش بینی می شود این رویه از مهرماه سال ۹۷ اجرایی شود.