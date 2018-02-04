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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۷

معاون آموزشی دانشگاه خبرداد:

کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد

کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: موضوع کاهش شهریه تا ۵۰ درصد برای برخی از رشته ها در واحدهای این دانشگاه پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه اجرایی می شود.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد قرار شد با تشخیص روسای واحدها شهریه برخی از رشته محل ها کاهش یابد.

وی افزود: این رویه برای جلب داوطلبان تعیین شده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: موضوع کاهش شهریه دانشجویان در برخی از رشته ها تا ۵۰ درصد باید به تصویب کمیسیون هیات امنای استانی دانشگاه برسد و پس از آن اجرایی شود.

رهایی خاطرنشان کرد: رشته های این دانشگاه به سه دسته پرطرفدار، متوسط و کم طرفدار تقسیم بندی شده اند.

وی گفت: آیین نامه مربوط به کاهش شهریه در برخی از رشته های این دانشگاه در واحدها تدوین شده و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه و کمیسیون های هیات امنای استانی به واحدها ابلاغ خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: باتوجه به اینکه ترم دوم تحصیلی آغاز شده است بنابراین پیش بینی می شود این رویه از مهرماه سال ۹۷ اجرایی شود.

کد مطلب 4218466

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