جو آرام در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور/۵محور همچنان مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین جزییات راه‌ها و جاده‌های کشور گفت: شاهد مه گرفتگی همراه با کاهش دید در استان گیلان(اکثر محورها)، استان قزوین (محور بویین زهرا-قزوین)، استان همدان (محور همدان-ساوه) و استان اردبیل (محورهای پارس آباد -اصلاندوز و پارس آباد -بیله سوار) هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا تصریح کرد: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند

محورهای مسدود عبارتند از:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان.

۴-محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد بعلت بارش برف مسدود می باشد و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا می باشد.

۵-در استان های اردبیل و گیلان محور پونل -خلخال به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی