کاهش ۱۵درصدی تقاضای تسهیلات نوسازی/توزیع ۱۰۰۰وام نوسازی در مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا میرصادقی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۵ مسئولیت شناسایی و معرفی متقاضیان تسهیلات نوسازی به بانک های عامل از سوی وزارت راه و شهرسازی بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته است، اظهار کرد: از سال گذشته تا به امروز ۲ هزار و ۶۳ پرونده تسهیلات نوسازی برای اخذ تسهیلات ساخت ۱۴ هزار و ۹۹۶ واحد مسکونی در سازمان نوسازی تشکیل شده و به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه عمده متقاضیان تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده و تنها ۸۱۸ واحد به بانک رفاه ارجاع داده شده اند، عنوان کرد: سازمان نوسازی از روز اول با بانک های عامل تعامل داشته و در بسیاری موارد همکاری بسیار خوبی از سوی بانک ها به خصوص بانک مسکن صورت پذیرفته است اما در این روند مشکلاتی هم وجود دارد.

میرصادقی با یادآوری مشکلات موجود، افزود: ضوابط کند کننده، دستورالعمل هایی که با سیاست های کلی نظام بانکی و چشم اندازهای حاکمیت در نوسازی بافت فرسوده تناقض داشته و باعث روندهای طولانی و بعضاً کند اداری به خصوص در سطح شعب می شود، از عمده مشکلات سازمان نوسازی با بانک های عامل است.

عدم استفاده شهروندان از تسهیلات ودیعه مسکن در یک سال و نیم گذشته

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضوابط بسیار دست و پاگیر پرداخت اقساط در دوره های ۲ و ۱۰ ساله را از دیگر مشکلات دریافت تسهیلات نوسازی معرفی کرد و گفت: یکی از موانع قابل توجه بحث ضمانت ها و وثیقه ها است که شامل وام های ۲۰ میلیونی برای ودیعه مسکن می شود.

میرصادقی با یادآوری این نکته که در یک سال و نیم گذشته این امکان میسر نشده که متقاضیان بافت فرسوده از تسهیلات ودیعه اسکان استفاده کافی کنند، گفت: این تسهیلات به صورت محدود و از محل منابع دولتی پرداخت می گردد که نیاز داریم نه تنها میزان منابع این تسهیلات افزایش پیدا کند بلکه لازم است فرآیند اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت نیز تسهیل شود.

وی گفت: در تشکیلات بانک مسکن هم که بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات وام مسکن هم در این بانک است مشکلاتی به چشم می خورد. به طور مثال، در بحث نظام ارزیابی پیشرفت کار که بر مبنای تسهیلات متقاضی پرداخت می شود اگر پیشرفت کار از یک مرحله ای بیش تر شود احتمال دارد دیگر تسهیلات پرداخت نشود.

میرصادقی تاکید کرد: از طرف دیگر بانک مسکن مکلف کرده است در پروژه های نوسازی که عمدتاً مالکین آن ها توان اقتصادی مطلوبی ندارند ۲۵ تا ۳۰ درصد در پروژه هزینه شود تا مرحله اول تسهیلات پرداخت شود. همین امر هم باعث کند شدن فرایند نوسازی می شود.

دبیرستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، با اشاره به اینکه در حال حاضر تعامل و فضای همکاری ذی مدخلان نوسازی نسبت به گذشته بسیار مثبت تر شده است، گفت: به تازگی بانک توسعه تعاون نیز به عنوان بانک عامل برای ارائه تسهیلات نوسازی معرفی شده است. در نشستی هم که به همراه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و مسئولان بانک برگزار شد جنس پروژه ها و مسائل آن ها را معرفی و درخواست کردیم شرایط تسهیل شود.

سیاست انقباضی وام نوسازی در تهران

میرصادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست انقباضی بانک ها در تهران و در عین حال سیاست انبساطی در سایر شهرها عنوان کرد: بانک مرکزی تسهیلاتی را در قالب تکلیف به بانک ها ابلاغ می کند منتهی همه بانک ها وارد عرصه عمل نمی شوند و بانک هایی هم که به این موضوع می پردازند از یک نظام مشخص و یکپارچه تبعیت نمی کنند. در حال حاضر ۸۱۸ واحد را به بانک رفاه معرفی کردیم اما تعدادی از متقاضیان هنوز در مراحل تشکیل پرونده هستند.

توزیع ۱۰۰۰ واحد وام نوسازی در تهران در مهرماه

وی با تاکید بر اینکه نباید تمام بار را به دوش بانک مسکن انداخت، تصریح کرد: از اردیبهشت تا مهرماه امسال انتظار تخصیص وام در تهران را داشتیم و این اتفاق نمی افتاد، در عین حال سهمیه استان های دیگر در جریان بود. در همان بازه زمانی نوبت انتظار با ۵ هزار واحد برای ما تشکیل شد اما خبری از تسهیلات نبود. از مهرماه هم هزار واحد را در تهران و ۴ هزار واحد را در کل کشور توزیع کردند. این در شرایطی است که در برخی از استان ها حتی یک تقاضای فعال هم وجود نداشت.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ضرر این موضوع برای مردم است، گفت: امسال حدود ۱۵ درصد در تقاضای تسهیلات به دلیل توقف ۵ ماهه کاهش داشتیم، این امر شاید به دلیل آن بود که برخی متقاضیان کار را به سال آینده واگذار کردند یا آن که ترجیح دادند از منابع دیگر استفاده کنند.

بانک مسکن در انتظار اختصاص یارانه به وام های نوسازی

میرصادقی همچنین با انتقاد از فقدان حمایت های لازم در ارائه یارانه به وام های نوسازی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۹۳/۸/۸ دولت باید به بانک ها یارانه کمک به نوسازی بافت فرسوده اعطا کند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ بانک مسکن ۳۶ هزار واحد تسهیلات اعطا کرد که ۹ هزار واحد آن مربوط به تهران بود، گفت: بانک مسکن معتقد است هر گاه دولت یارانه را پرداخت کند بانک این یارانه را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. اما در نهایت در صورت عدم تحقق این امر، این مردم هستند که متضرر خواهند شد.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در پایان اذعان کرد: در مجموع بر اساس تدابیر اتخاذ شده توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و شهرداری تهران هیچ گونه محدودیتی در خصوص پرداخت اصل تسهیلات وجود ندارد اما کاهش طول و زمان فرآیندها توسط بانک های عامل و حمایت از بانک ها به منظور پرداخت یارانه سود بانکی توسط دولت می تواند مشکلات موجود را برطرف کند.