باغ موزه دفاع مقدس مطالبه جدی مردم دزفول بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح باغ موزه دفاع مقدس دزفول که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و همزمان با ۹ استان کشور انجام شد، اظهار کرد: مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع ساخته شده است.

وی ادامه داد: امروز فاز نخست مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول تقدیم مردم قهرمان شهر می‌شود.

شریعتی افزود: مطالبه عمومی مردم دزفول این بوده و هست که تاریخ پرافتخار این شهر در یک مرکز فرهنگی به نمایش درآید تا از تحریف آن دوران نیز جلوگیری شود و امروز مفتخر به آن هستیم که توانسته‌ایم در این زمینه قدمی برداشته و این فضا را به نسل جوان و انقلابی این منطقه اهدا کنیم تا بتوانند با حضور در این مرکز فرهنگی، اسناد و هویت مردم غیور این شهر را در دوران دفاع مقدس لمس کرده و انتقال دهنده خوبی برای نسل های آینده باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این باغ موزه که در تالار اجتماعات مرکز فرهنگی دفاع مقدس برگزار شد، استاندار خوزستان، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر استان خوزستان، آیت الله حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان و جمع دیگری از مسئولان نظامی، انتظامی و اجرایی از استان و شهرستان حضور داشتند.

با افتتاح این مرکز، در حال حاضر دو مرکز فرهنگی دفاع مقدس در خوزستان و در شهرهای خرمشهر و دزفول وجود دارد که سومین مرکز استان در اهواز در حال طراحی است.