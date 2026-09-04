فرورفتگی خیابان شهیدان کاظمی اصفهان؛ چرخ تانکر در حفره فرو رفت

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ایجاد فرورفتگی و حفره در بخشی از خیابان شهیدان کاظمی، چرخ یک دستگاه تانکر در این حفره فرو رفت.

وی افزود: بلافاصله عوامل آتش‌نشانی و شرکت آب و فاضلاب به محل حادثه اعزام شدند و ضمن خارج کردن تانکر، اقدامات لازم برای رفع خطر و ایمن‌سازی محل انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: مقرر شده است اکیپ فنی شرکت آب و فاضلاب پس از انجام حفاری‌های لازم، نسبت به بررسی و اصلاح شبکه توزیع آب شرب در این محدوده اقدام کند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: عملیات اصلاح شبکه و رفع مشکل ایجادشده با هدف جلوگیری از تداوم فرونشست و بروز حوادث احتمالی در این مسیر انجام خواهد شد.