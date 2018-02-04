دهه فجر نقطه عطفی در تاریخ مردم سالاری دینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با تبریک فرارسیدن دهه گرانقدر فجر که یادآور پیروزی حق بر باطل بود؛ بیان داشت: امام خمینی(ره) با صبر و پایمردی خود در طول سالها تبعید و دوری از وطن نشان دادند که حق بر باطل پیروز است و با دست خالی و توکل الی الله می توان در برابر ظلم قد علم کرد و پیروز شد.

وی افزود: دهه فجر برهه جدیدی در تاریخ مردم سالاری دینی است که امام راحل ما با اتکال به خداوند متعال و همراهی و همگامی مردم بت های زمانه را در هم شکستند و ندای اسلام راستین را در گوش زمان طنین انداز کردند.

رئیس پلیس پایتخت عنوان داشت: امام خمینی بزرگ مردی بودند که در دورانی که ظلم و طاغوت و تباهی فراگیر شده بود همچون جد بزرگوارشان سید و سالار شهیدان بپا خاستند و کاری حسینی کردند و یزیدیان زمان را رسوا کردند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه امام خمینی روحی تازه در کالبد اسلام دمیدند آن هم اسلامی که جز نام و نشانی از آن باقی نمانده بود، اظهار داشت: پرچم نظام شکوهمند انقاب اسلامی با دستان پرتوان امام عزیزمان برافراشته شد و امروز جمهور اسلامی ایران تنها منادی راستین اسلام ناب محمدی(ص) است.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: نهال نو پای انقلاب اسلامی امروز به درختی تناور تبدیل شده است که در مقابل هیچ طوفان و تند بادی قد خم نخواهد کرد و این عظمت و شکوه از رهبری های پیامبر گونه امام روح الله و زعامت ورهبری های داهیانه ولی امر مسلمین و خلف برحق روح الله کبیر، حضرت امام خامنه ای ( مدظله العالی) و همراهی و همگامی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی به دست آمده است.

وی افزود: امروز با هجمه های سنگین دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی تا مادامی که مطیع محض فرامین مقام معظم رهبری باشیم و در سنگر انقلاب اسلامی بیدار و هوشیار باشیم هرگز توطئه دشمنان در ما اثر نداشته و دشمنان ما هیچ غلطی نخواهند کرد.

