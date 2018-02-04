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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر عنوان کرد؛

افزایش درآمدهای پایدار و بودجه نقد پایتخت در سال ۹۷

افزایش درآمدهای پایدار و بودجه نقد پایتخت در سال ۹۷

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: خوشبختانه در جهت افزایش درآمدهای پایدار و بودجه نقد برای سال ۹۷ شهرداری پیشرفت داشته ایم که برآیند، حرکت به سمت شفافیت مالی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: خوشبختانه در جهت افزایش درآمدهای پایدار و بودجه نقد برای سال ۹۷ شهرداری پیشرفت داشته ایم که برآیند حرکت به سمت شفافیت مالی را نشان می دهد.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: سقف درآمد را در بودجه ۹۷، به ۱۷ هزار و ۵۱۷ میلیاردتومان رساندیم و ۵۱۷ میلیاردتومان سرفصل درآمدها را افزایش دادیم. در بحث درآمدهای ناشی از فروش املاک، ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش دادیم. همچنین سهم درآمد نقد را به ۷۸ درصد و غیرنقد را به ۲۳ درصد رساندیم و سهم درآمدهای پایدار را در لایحه ۹۷، به ۳۱ درصد در کمیسیون بودجه افزایش دادیم.

 اعطا: در برخی از بندهای گزارش ایراداتی وجود داشت

علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: در برخی از بندهای گزارش ایراداتی وجود داشت، شماره ۱۰۰۲۲۲ عوارض بر پروانه های ساختمانی و زیربنایی در عملکرد سال ۹۶، دو هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان مصوب شده بود و عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، یک هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان بود که فاصله اینها نشان از عدم تحقق پذیری این موضوع دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۷، دو هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان برآورد شده و کمیسیون نیز در این زمینه نظر نداده است؛ چرا که چنین چیزی محقق نخواهد شد. در بقیه بندها همچون عوارض مازاد تراکم و عوارض نیز شرایط این گونه است و بودجه مصوب شده محقق نخواهد شد.

اعطا افزود: رویکرد شهرداری در ردیف عوارض پذیری پروانه‌های ساختمانی در لایحه بودجه ۹۷ در صورت تصویب، به معنای تداوم گرایش شهرداری به مال سازی و تجاری سازی‌های بزرگ مقیاس در پایتخت خواهد بود.

کد مطلب 4218841
نورا حسینی

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