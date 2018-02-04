افزایش درآمدهای پایدار و بودجه نقد پایتخت در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: خوشبختانه در جهت افزایش درآمدهای پایدار و بودجه نقد برای سال ۹۷ شهرداری پیشرفت داشته ایم که برآیند حرکت به سمت شفافیت مالی را نشان می دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: سقف درآمد را در بودجه ۹۷، به ۱۷ هزار و ۵۱۷ میلیاردتومان رساندیم و ۵۱۷ میلیاردتومان سرفصل درآمدها را افزایش دادیم. در بحث درآمدهای ناشی از فروش املاک، ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش دادیم. همچنین سهم درآمد نقد را به ۷۸ درصد و غیرنقد را به ۲۳ درصد رساندیم و سهم درآمدهای پایدار را در لایحه ۹۷، به ۳۱ درصد در کمیسیون بودجه افزایش دادیم.

اعطا: در برخی از بندهای گزارش ایراداتی وجود داشت

علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: در برخی از بندهای گزارش ایراداتی وجود داشت، شماره ۱۰۰۲۲۲ عوارض بر پروانه های ساختمانی و زیربنایی در عملکرد سال ۹۶، دو هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان مصوب شده بود و عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، یک هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان بود که فاصله اینها نشان از عدم تحقق پذیری این موضوع دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۷، دو هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان برآورد شده و کمیسیون نیز در این زمینه نظر نداده است؛ چرا که چنین چیزی محقق نخواهد شد. در بقیه بندها همچون عوارض مازاد تراکم و عوارض نیز شرایط این گونه است و بودجه مصوب شده محقق نخواهد شد.

اعطا افزود: رویکرد شهرداری در ردیف عوارض پذیری پروانه‌های ساختمانی در لایحه بودجه ۹۷ در صورت تصویب، به معنای تداوم گرایش شهرداری به مال سازی و تجاری سازی‌های بزرگ مقیاس در پایتخت خواهد بود.