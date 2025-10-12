افزایش حدود دوبرابری درآمدهای پایدار شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلی نژاد در سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی شورا کسب درآمدهای پایدار است، اظهار کرد: تا ۳۱ شهریورماه ۸۴ درصد هزینه‌های جاری اجتناب ناپذیر حقوق و نگهداشت را تأمین کرده و امیدواریم به رقم ۱۰۰ درصدی برسیم. درآمدهای پایدار ما تا پایان سال عدد بسیاری بیشتری خواهد بود.

وی با اعلام اینکه نامه‌های فراوانی به بانک‌ها و بخش‌های مختلف ارسال کردیم و تمام اعداد و بدهی‌ها را پیگیری کردیم، تصریح کرد: عدد درآمدهای پایدار ما از ۱۹ درصد به ۳۵ درصد رسیده است. ما تمام بندهایی که در قانون درآمدهای پایدار قید شده، پیگیری می‌کنیم تا محقق شود اما تحقق آن به راحتی نیست.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه امیدواریم با درآمدهایی که کسب می‌شود، هزینه‌ها را برای اولین بار از درآمدهای پایدار تأمین کنیم، یادآور شد: ما خردادماه و تیرماه فشاری برای دریافت اجاره‌ها وارد نکردیم و شرایط جنگی باعث شد که به مردم فشار وارد نکنیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه اوراق مشارکت برای توسعه مترو هزینه شده است، تصریح کرد: اوراق جدیدی که در شهریورماه گرفتیم برای خرید و اورهال اتوبوس بوده است. نزدیک به ۱.۱ همت تسهیلات اخذ شده در بخش عمرانی هزینه شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشات میزان درآمد شهرداری ۱۰۳ همت بوده و مسیر رو به رشدی را در بخش شهرسازی و مناطق داشته ایم البته کمی از برنامه عقب هستیم و تلاش‌ها در بخش‌های مختلف در حال انجام است تا وضعیت بهبود یابد.

محمدعلی نژاد در پاسخ به پرسش‌های اعضای شورا نیز گفت: تمام تلاش ما بر این است که پروژه‌هایی را اجرایی کنیم که می‌دانیم تا پایان سال تکمیل می‌شوند.

وی ادامه داد: ۳۲ درصد از بودجه در ۱۰ سال اخیر در ۶ ماهه محقق شده اما ما از میانگین ۱۰ ساله بالاتر هستیم و ۳۸ درصد از درآمدها در این مدت محقق شده است؛ هرچند انتظار بالاتری داریم.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه بیش از ۶ همت عملکرد غیرنقد داریم که فرایندهای سخت و طولانی‌تری نسبت به درآمد نقد دارد، گفت: در ماه‌های آینده شاهد کسب درآمد بیشتری در حوزه غیرنقد داریم. در مدت اخیر بیش از پنج همت درآمد غیرنقد ثبت کردیم. ۴.۳ همت از مطالبات پیمانکاران را از همین مسیر پرداخت کردیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که اعداد بودجه را حتی اگر رقم کمی را به خود اختصاص می‌دهد، جذب کنیم و چهار ردیفی که درآمد آنها صفر بود، از این وضعیت خارج کردیم.

وی با بیان اینکه سازمان فناوری‌های نوین مجوز دائمی خود را از طریق وزارت کشور دریافت کرد، گفت: دو سوم سهم صندوق پژوهش و فناوری مربوط به بخش خصوصی است. این صندوق متداول و ابزار قانونی و فرایند آن کاملاً مشخص است و جزئیات فرایندها را در اختیار اعضای شورا قرار خواهیم داد.