وزارت نفت ۱.۴میلیارد تومان برای خرید هزار واگن مترو اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت و شهرداری تهران باحضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و شهردار تهران صبح امروز در محل وزارت نفت امضا شد.

محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در این مراسم با بیان اینکه تهران نمونه مدیریت کشوری است، گفت: طی این تفاهمنامه، وزارت نفت بازپرداخت هزینه یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلاری خرید یکهزار واگن قطار مترو را برعهده می گیرد.

وی تعداد واگن های کنونی متروی تهران را یکهزار و ٣٠٠ دستگاه اعلام کرد و ادامه داد: با خرید یکهزار واگن جدید،تعداد واگن های مترو به دو هزار و ٣٠٠ واگن افزایش می یابد.

بر اساس گفته های این مقام مسوول، فاصله حرکت هر دو قطار در متروی تهران ٤ دقیقه است که البته توانستیم این میزان را ٣٠ثانیه تا یک دقیقه کاهش دهیم که در نتیجه خرید این هزار واگن جدید این فاصله به ٢ دقیقه کاهش می یابد.

زنگنه: خرید واگن از محل صرفه جویی سوخت است

بیژن زنگنه وزیر نفت هم در این مراسم با بیان اینکه از محل صرفه جویی سوخت به دلیل استفاده هر یک از شهروندان از مترو که نرخی معادل ۹.۸ دهم سنت را برای ان در نظر گرفته ایم صرفه جویی می شود، گفت: این میزان را در قالب کمکی به توسعه حمل و نقل ریلی شهری تهران در نظر گرفته ایم تا به این ترتیب بتوانیم گامی در راستای کاهش آلودگی این کلان شهر برداشته باشیم.

به گفته وی، این بودجه به هیچ عنوان از بودجه عمومی تخصیص داده نمی شود بلکه ما به ازای صرفه جویی سوخت در مقابل استفاده از حمل و نقل ریلی شهری است.

وزیر نفت میزان سوخت مصرف شده در کل کشور را معادل ۵.۵ میلیون بشکه نفت اعلام کرد و افزود: با توجه به جمعیت کشور و همچنین رقم GDP (تولید ناخالص ملی) شدت مصرف انرژی در کشور را تبدیل به یکی از بیشترین شدت مصرف انرژی های جهان کرده است.

علی وکیلی، مدیرعامل شرکت ملی بهینه سازی مصرف سوخت نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری توسعه حمل و نقل ریلی شهری که بین وزارت نفت و شهرداری تهران امضا شد، با بیان اینکه مطابق با مصوبه شورای اقتصاد برآورد صرفه جویی مصرف سوخت حاصل از یک واگن در سال، معادل ۱۴۲۱۴۸ دلار برای تهران و ۷۸۸۶۳ دلار برای کلانشهرها در نظر گرفته شده است، گفت: بااجرای کامل این طرح پیش بینی می شود در تهران تا پایان سال ۱۴۰۹ معادل ۱.۴۲ میلیارد دلار و در کلانشهرها تا پایان سال ۱۴۱۴ معادل ۱.۱۸ میلیارد دلار صرفه جویی محقق می شود.

وی ادامه داد: طول مدت اجرای این طرح در تهران ۱۰ سال و در کلانشهرها ۱۵ سال پس از شروع به کار واگن های جدید است. به این ترتیب با اجرای کامل این طرح در طول دوره حدود ۱۷.۴ میلیارد لیتر بنزین، ۷.۴ میلیارد مترمکعب سی ان جی و ۰.۷ میلیارد لیتر گازوییل صرفه جویی شده و از ورود ۴۷.۱ میلیون تن معادل کربن دی اکسید آلایندگی کاهش می یابد.

این مقام مسوول سهم تهران در این کاهش آلایندگی را طی ۱۰ سال، حدود ۹.۴۹ میلیارد لیتر بنزین، ۴.۰۹ میلیارد لیتر مترمکعب سی ان جی و ۰.۴۰۶ میلیارد لیتر گازوییل اعلام کرد و افزود: در نهایت این میزان صرفه جویی شاهد کاهش ورود ۲۵.۷ میلیون تن کربن دی اکسید به محیط زیست هستیم.

طبق گفته وکیلی، ارزش سوخت صرفه جویی شده حاصل از این طرح پس از اندازه گیری و صحه گذاری توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در بازه های زمانی ۳ ماهه به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی پرداخت می شود. به این ترتیب مبنای بازپرداخت به ازای صرفه جویی ناشیی از افزاش سفر در سامامنه های حمل و نقل ریلی شهری بابت هر سفر اضافی برابر ۹.۸ سنت مطابق سال پایه (۹۶) پرداخت می شود.

وی گفت: تعهدات موضوع این مصوبه متناسب با تعهدات سفرهای ریلی اضافی از طریق واگن جدید در سقف مصوبات صادره از سوی شورای اقتصاد برای کلانشهرهای مذکور، با اعلام سرمایه گذار عامل صرفه جویی طرخ، تایید شهرداری تهران و سایر کلانشهر ها و تایید نهایی وزارت نفت ( از طریق سامانه پایش و نطارت بر اجرای طرح) در سررسید هایی از سوی شرکت ملی نفت ایران از محل منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده، از طریق شهرداری تهران و سایر کلان شهرها به سرمایه گذاران طرح پرداخت می شود.