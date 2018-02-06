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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۷

خشک کردن سریع و ایمن مو با سشوار مادون قرمز

خشک کردن سریع و ایمن مو با سشوار مادون قرمز

استفاده از سشوار بعد از استحمام برای خشک کردن مو یک روال متداول است، اما خشک کردن کامل مو با سشوارهای عادی مدت زیادی طول می کشد و استفاده طولانی از آنها به موی انسان آسیب می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت ولوو بیوتی سشوار تازه ای تولید کرده که از روش جدیدی برای خشک کردن سریع مو استفاده می کند و شرکت سازنده مدعی است استفاده مداوم از آن باعث آسیب دیدن پیاز مو نمی شود.

این سشوار با نام کامل Volo Go Cordless Dryer با باتری کار می کند و لذا افراد در حین استفاده از آن می توانند به راحتی در منزل جابجا شوند و کارهای دیگرشان را هم انجام دهند.

سشوار یادشده از نور مادون قرمز کوارتز برای خشک کردن مو استفاده می کند. این فناوری جدید باعث خشک شدن موها از عمق سر و از داخل به سمت خارج می شود. این در حالی است که گرمای شدید سشوارهای عادی در صورت استفاده طولانی و با فاصله کم می تواند به سلامت موها آسیب بزند.

شرکت سازنده می گوید این فناوری باعث می شود موها درخشان تر، سالم تر و خوش حالت تر به نظر برسند. باتری های این سشوار کم مصرف هستند و با یک بار شارژ می توان برای مدت طولانی از آنها استفاده کرد. سشوار مذکور در تابستان روانه بازار می شود و قیمت آن هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 4220652

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