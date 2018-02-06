سامانه پایش اطلاعات کشور رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای خدمات‌رسانی به مردم و همچنین مدیریت حوزه‌های خرد و کلان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، ایجاد داشبوردی به‌عنوان مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، به ویژه در بخش‌های اقتصادی به‌منظور رصد فضای کسب‌وکار در کشور در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، پیاده سازی این سامانه از ابتدای سال جاری آغاز و زیرساخت های فنی و حقوقی آن آماده شد.

ارائه اطلاعات صحیح شفاف و بروز برای نهادهای حاکمیتی کشور، نهادینه کردن برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح بر اساس اطلاعات داشبورد، ارائه تصویر واقع گرایانه از عملکرد زیر مجموعه های دولت در راستای شفافیت اطلاعاتی و بستر سازی تبادل اطلاعات مدیریتی میان دستگاههای اجرایی و فراهم شده امکان تجمیع اطلاعات و داده های بخشهای مختلف، از جمله اهداف پیاده سازی این سامانه محسوب می شود.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح این سامانه، دقت عمل و سرعت در انتشار اطلاعات و پاسخگویی به درخواست ها را مورد تأکید قرار داد و در این راستا مسئولان حوزه ریاستی را به تعامل و هماهنگی نزدیک‌تر با یکدیگر فرا خواند.

وی گفت: مسئولان حوزه ریاستی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به عنوان موتور محرکه زیرمجموعه‌های خود، باید با برگزاری جلسات منظم و همفکری مستمر در روند انجام امور شتاب و سرعت بیشتری ایجاد کنید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه تلاش برای ارتقاء روحیه نشاط و امید در جامعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: متاسفانه در گذشته به خاطر اختلافاتی که بین برخی مسئولان و جناح‌های مختلف کشور حضور داشت، فضای یأس و ناامیدی در جامعه به وجود آمده بود و امروز لازم است با همدلی و هماهنگی روزافزون، روحیه نشاط و امید را در جامعه و در میان مردم هر چه بیشتر تقویت کنیم و اهتمام جدی دولت پیشگام و پیشتازی در این مسیر است.

واعظی ادامه داد: دولت مصمم است با کمک و پشتیبانی مردم در مسیر حل و فصل مشکلات با قوت گام بردارد و خود را خدمتگزار مردم دانسته و به آن افتخار می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین لزوم احترام به ارباب رجوع را از سوی دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: وظیفه همه مسئولان و دستگاه‌ها توجه و عنایت ویژه به مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات آنان است و ضرورت دارد این موضوع از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانهای بورس، گمرک، ثبت‌احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از جمله دستگاههایی هستند که در فاز نخست اطلاعات خود را در قالب ۱۵۰ شاخص کلیدی در سامانه قرارداده اند.

در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک)، از رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی این سازمان و مهندس ملکی پرست مدیرکل طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقدیر شد.