بازدید مجمع نمایندگان تهران از محل آتش سوزی ساختمان برق حرارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فاطمه ذوالقدر از برنامه ریزی مجمع نمایندگان تهران برای بازدید از ساختمان ۸ طبقه وزارت نیرو در میدان ولیعصر که دچار آتش سوزی شده خبر داد و گفت:‌ نمایندگان امروز پس از برگزاری جلسه علنی مجلس، برای بازدید از این ساختمان که روز گذشته دچار آتش سوزی شده برنامه ریزی خواهند کرد، البته از ابتدای این حادثه نمایندگان در جریان مسئله قرار گرفته و پس از کنترل کامل حریق علت آتش سوزی مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه آتش سوزی ساختمان های تجاری و اداری در تهران روبه رو افزایش است، افزود:‌ امنیت ساختمان های فرسوده تهران با عمر چند ساله باید مدنظر قرار گرفته و نمی توان از کناراین حوادث به راحتی گذشت، ضمن اینکه علت این حوادث نیز باید به طوردقیق مشخص شده و باید با عوامل وقوع این چنین حوادثی برخورد جدی شود.

وی با بیان اینکه از شهردارتهران به دلیل حضوربه موقع درمحل حادثه و پیگیری شرایط آن قدردانی می شود، تصریح کرد:‌ طبق بررسی های به عمل آمده احتمال ریزش این ساختمان وجود داشته و متاسفانه همانند ساختمان های دیگر وقوع چنین حوادثی تنها سبب بروز مشکلات و معضلاتی می شود که شاید تا چندین سال نتوان شرایط را به حالت عادی بازگراند.

عضو مجمع نمایندگان تهران، با اشاره به اینکه بازدید از محل وقوع این حادثه دردستور کار مجمع نمایندگان قرار دارد، گفت:‌ تاکنون علت این حادثه به طوردقیق مشخص نشده اما پس از اطفاء‌کامل حریق علل وقوع آتش سوزی موردبررسی قرارمی گیرد.