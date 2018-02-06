هند کاوشگر به ماه می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس مگ، سازمان فضایی هند تصمیم دارد ماموریت فضایی به ماه انجام دهد. در این ماموریت کاوشگری به منطقه ای از قطب جنوب ماه ارسال می شود.

فضاپیمایChandrayaan-۲ دراین ماموریت به ماه می رود. قرار استChandrayaan-۲ در ماه آوریل به فضا پرتاب شود و تخمین زده می شود یک تا دو ماه بعد به مدار زمین برسد.

فضاپیماهای قبلی که به ماه فرستاده شدند، نزدیک خط استوای آن فرود آمدند و این نخستین باری است که یک فضاپیما نزدیک قطب جنوب فرود می آید. علاوه برآن ماموریت مذکور در صورت انجام یک موفقیت علمی به شمار می رود، زیرا منطقه در نظرگرفته شده برای فرود از صخره هایی ساخته شده که قدمتشان به ۴ میلیارد سال می رسد.

کی سیوان مدیر سازمان فضایی هند در این باره می گوید: ماموریت Chandrayaan-۲ برای ما چالش برانگیز است. در این ماموریت یک مدارگرد، یک فضاپیما و یک کاوشگر به ماه فرستاده می شود. پس از فرود فضاپیما،کاوشگری با ۶ چرخ ثابت از آن جدا شده و روی سطح ماه حرکت می کند.کاوشگر با انرژی خورشیدی کار می کند و پس از تحلیل شیمیایی سطح ماه اطلاعات و تصاویر را به زمین ارسال می کند.

همچنین این رویداد دومین ماموریت کاوش در ماه و نخستین فرود در این ستاره به حساب می آید.