نتایج نهایی آزمون ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و درج شماره پرونده کارت، شماره داوطلبی و شماره شناسنامه از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ نفر در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) ثبت نام کردند.

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) صبح روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ در ۸۰ شهرستان و ۹۳ حوزه امتحانی برگزار شد.

از تعداد ۵۶ هزار و ۳۰۴ داوطلب ثبت نام کننده در این آزمون، تعداد ۴۰ هزار و ۶۱۷ نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۱۵ هزار و ۶۸۷ نفر غایب بودند.

ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۹۶ (نوبت هجدهم) ۳۱ هزار و ۸۰ نفر بود و در نهایت تعداد ۱۴ هزار و ۱۸۱ نفر در این آزمون پذیرفته شدند.

پذیرفته شدگان ضرورت دارد بر اساس اعلام برنامه زمانی که همزمان با اعلام اسامی منتشر می شود، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در واحدهای محل قبولی ثبت نام کنند.

کارنامه تمامی داوطلبان فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن منتشر می شود.