به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مژگان خانلو ساوجبلاغی سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه از پیشبینی کامل بار مالی اجرای قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات، از ابتدای فروردینماه، به ازای هر فرزند متولد جدید، کارت دو میلیون تومانی «امید مادران» به مادران تعلق میگیرد.
ساوجبلاغی درباره آخرین جزئیات مربوط به «کارت مادرانه» اظهار کرد: در لایحه بودجه، ظرفیتی برای اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت و حمایت از مادران پیشبینی شده که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار مالی آن بهطور کامل در بودجه لحاظ شده است.
بر این اساس مقرر شده از ابتدای فروردینماه، به ازای هر فرزند متولد جدید، مبلغ ۲ میلیون تومان در قالب کارت «امید مادران» به مادران عزیز پرداخت شود که منابع مالی آن برای ۱۲ ماه سال آینده بهطور کامل پیشبینی شده و این طرح از فروردین اجرایی خواهد شد.
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