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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

رحمانی:جنگ رسانه ای و مجازی یکی از پیچیده‌ترین نقشه های دشمنان است

رحمانی:جنگ رسانه ای و مجازی یکی از پیچیده‌ترین نقشه های دشمنان است

تبریز - مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: جنگ رسانه ای و مجازی یکی از پیچیده‌ترین نقشه های دشمنان است.

حجت‌الاسلام محمدرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از تمام آحاد و اقشار برای شرکت در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم ما با هر نوع تفکر و گرایش و عقیده ای که دارند، همواره پشتیبان انقلاب اسلامی و متعصب به وطن خود هستند.

وی با بیان اینکه دشمن تمام قوای خود را در زمینه های مختلف برای از بین بردن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به کار گرفته است گفت: اکنون جنگی تمام عیار علیه ما به راه انداختند که این نشان می دهد آنها چقدر از آرمانها و اهداف ما ترس دارند.

رحمانی افزود: جنگ رسانه ای و مجازی یکی از پیچیده‌ترین نقشه های دشمنان است که با هدف تغییر عقیده و باور جوانان به راه انداخته اند پس ما هم باید در این حوزه با تمام توان خود به میدان بیاییم.

کد مطلب 6739933

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