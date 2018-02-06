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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

کشف یکی از قدیمی ترین ستاره های کهکشان راه شیری

کشف یکی از قدیمی ترین ستاره های کهکشان راه شیری

محققان اسپانیایی یکی از قدیمی ترین ستاره های کهکشان راه شیری را کشف کرده اند که ۷۵۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان در اسپانیا یکی از نخستین ستارگان کهکشان راه شیری را شناسایی کردند.

 محققان در انسیستو Astrofísica de Canarias این ستاره را رصد کرده اند که ۷۵۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. آنها معتقدند این یکی از قدیمی ترین ستارگان کهکشان راه شیری است.

به هرحال ستاره مذکور در هاله کهکشان راه شیری و در مرحله  Main Sequence است. بیشتر ستارگان بخش اعظم زندگی خود را در این مرحله می گذرانند.

دیوید آگوئادو یکی از محققان این انسیستو می گوید: ما تعداد انگشت شماری از ستارگان را می شناسیم که در این  هاله قرار دارند. در این منطقه قدیمی ترین  ستارگان کهکشان واقع شده اند. منبع انرژی ستاره نیز ترکیب هیدروژن در هسته آن است.

در این تحقیق  مشخص شد یکی از ویژگی های ستاره حجم کم آن است. حجم ستاره مذکور ۰.۷ خورشید است.

محققان با استفاده از ابزاری به نام OSIRIS این ستاره را کشف کرده اند.

کد مطلب 4221364
شیوا سعیدی

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