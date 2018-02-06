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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۰

معاون اورژانس شاهرود:

تصادف در جاده شاهرود-مجن ۲ کشته برجای گذاشت

تصادف در جاده شاهرود-مجن ۲ کشته برجای گذاشت

شاهرود - معاون اورژانس شاهرود گفت: تصادف در محور شاهرود-مجن دو کشته برجای گذاشت و دو نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سلمان پور غروب سه شنبه در جمع خبرنگاران، از وقوع تصادف سهمگین سمند و پیکان در محور شاهرود-مجن خبر داد و بیان کرد: در این تصادف دو نفر جان باختند و دو نفر راهی بیمارستان شدند.

وی افزود: این تصادف ساعت ۱۶:۱۵ سه شنبه در کیلومتر ۱۵ محور مجن-شاهرود رخ داد.

معاون اورژانس شاهرود گفت: تیم اورژانس با دو دستگاه آمبولانس راهی صحنه شدند که دو مصدوم تصادف را به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود منتقل کردند.

گفتنی است شدت ضربه باعث مرگ دو نفر در این واقعه شد.

هنوز علت حادثه مشخص نشده است.

کد مطلب 4221432

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