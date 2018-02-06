اجاره مسکن حج ۹۷ در مدینه نهایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی در جلسه جمعی از کارگزاران حج استان تهران، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدا گفت: سازمان حج و زیارت تلاش می‌کند تا مسیر خدمات رسانی به حجاج، روان‌تر و آسان‌تر شود که در این مسیر تجارب ارزشمند شما کارگزاران قطعا در تحقق این امر موثر واقع خواهد شد.

وی در سخنانش برگزاری جلسات آسیب شناسی حج در حوزه‌های مختلف حج را مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد و اظهار داشت: نظرات کارشناسی و نقد منصفانه توسط کسانی که در صحنه اجرا در صف اول بوده‌اند و تجارب ارزشمندی دارند، کمک بزرگی به سازمان حج و زیارت در مسیر ارتقای خدمت به زائران خواهد بود.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه آسیب شناسی حج گذشته پس از ایام تشریق آغاز شده، بیان کرد: برنامه‌ریزی حج ۹۷ بر اساس همین آسیب شناسی‌ها و راهکارهای ارائه شده صورت گرفته است.

حمید محمدی در ادامه با اشاره به مذاکرات حج سال ۹۷ عنوان کرد: توافق نامه حج آینده علاوه بر تاکید بر امتیازات اصولی حج گذشته، شامل حداقل ۶ ویژگی و امتیاز جدید است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اعزام تیم مسکن حج به عربستان توضیح داد: اجاره هتل‌های حجاج در مدینه تقریبا نهایی شده و روند اجاره هتل‌ها در مکه همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر لزوم بهره‌گیری از روش‌های نوین در آموزش و اطلاع رسانی حجاج سال آینده تاکید کرد و از مدیران مجموعه‌های حج با توجه به ارتباط مستقیم با زائران خواست تا پیشنهادات خود را در این زمینه به سازمان حج و زیارت ارائه دهند.

اخیرا سازمان حج و زیارت با اعلام فراخوانی از متقاضیان تشرف به حج در سال ۹۷ که داری قبوص تا ۳۰ آبان ۸۵ می‌باشند دعوت به عمل آورده است تا برای تکمیل اطلاعات خود به سامانه حج ۹۷ مراجعه کنند.

پس از نهایی شدن فرآینده اجاره هتل‌های حجاج در مکه و مدینه منوره و همچنین نهایی شدن برنامه‌های پروازی حج، در آینده نزدیک لیست کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۷ برای ثبت نام از صاحبان اسناد اولویت دار حج، اعلام خواهد شد.