ورود دوره های مهارتی دانشگاه علامه به دفترچه کنکور

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه از سال تحصیلی جاری آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دانشجویان استقبال خوبی از مرحله اول برگزاری دوره های مهارتی این دانشگاه داشتند و این دوره ها با قوت ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دانشجویان باید در یک دوره مهارتی در این دانشگاه شرکت کنند که از سال آینده در دفترچه های کنکور این موضوع اعلام خواهد شد.

سلیمی عنوان کرد: ثبت نام دومین دوره آموزش های مهارتی این دانشگاه آغاز شده است.