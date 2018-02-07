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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

رئیس دانشگاه خبرداد:

ورود دوره های مهارتی دانشگاه علامه به دفترچه کنکور

ورود دوره های مهارتی دانشگاه علامه به دفترچه کنکور

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سال آینده در دفترچه کنکور اعلام می شود که دانشجویان پذیرش شده در این دانشگاه باید یک دوره مهارتی را بگذرانند.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه از سال تحصیلی جاری آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دانشجویان استقبال خوبی از مرحله اول برگزاری دوره های مهارتی این دانشگاه داشتند و این دوره ها با قوت ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دانشجویان باید در یک دوره مهارتی در این دانشگاه شرکت کنند که از سال آینده در دفترچه های کنکور این موضوع اعلام خواهد شد.

سلیمی عنوان کرد: ثبت نام دومین دوره آموزش های مهارتی این دانشگاه آغاز شده است.

کد مطلب 4221647

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