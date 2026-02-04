خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها_ هادی دوراهکی: پخت غذای نذری نیمه شعبان در شهر دوراهک،که قدمت آن به دهه چهل خورشیدی بازمی‌گردد؛ سنتی حسنه که با بانی‌گری مرحوم حاج عباس شاکریان آغاز شد و طی دهه‌ها، با همت مردم مؤمن و ولایت‌مدار این شهر، سال به سال گسترش یافت تا امروز به عنوان بزرگ‌ترین پخت غذای نذری نیمه شعبان در استان بوشهر شناخته شود.

امروز این سنت عظیم مردمی به همت «ستاد مردمی پخت غذای نذری نیمه شعبان دوراهک برگزار می‌شود و هر ساله برای ۱۲ هزار نفر در وعده ناهار روز نیمه شعبان تدارک دیده می‌شود؛ حرکتی خودجوش که تمامی هزینه‌ها و مراحل اجرای آن با مشارکت مستقیم مردم انجام می‌گیرد.

در روز نیمه شعبان، حال و هوای دوراهک رنگ دیگری دارد؛ مردم این شهر و روستاهای اطراف، همچنین اتباع خارجی از جمله افغانستانی‌ها، پاکستانی‌ها و کارگران فصلی ساکن منطقه، در خانه‌های خود غذایی طبخ نمی‌کنند و با نیتی خالصانه، خوراک متبرک ولیمه حضرت صاحب‌الزمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف را با شوق و امید به خانه می‌برند؛ نذری که برای بسیاری، نشانه‌ای از شفا، برکت و تجدید عهد با امام عصر (عج) است.

این آیین،جلوه‌ای عینی از فرهنگ انتظار است. انتظاری که در آن، مردم با همت، کار، مشارکت و همدلی، شوق ظهور را از دل دیگ‌های نذری تا سفره‌های ساده اما سرشار از ایمان، زنده نگاه می‌دارند؛ انتظاری که با اشک، دعا، صلوات و ذکر، جان می‌گیرد و در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر جاری می‌شود.

ستاد مردمی پخت غذای نذری نیمه شعبان، فعالیت خود را از حدود دو ماه پیش از این مناسبت آغاز می‌کند. جلسات متعدد، تقسیم کار دقیق و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم سبب می‌شود تا در شب میلاد حضرت حجت (عج)، در فضایی آکنده از معنویت، شکوه و شور انتظار، عملیات پخت غذا با حضور صدها جوان، مرد و زن دلداده اهل‌بیت(ع) و زیر نظر چند تن از آشپزان حرفه‌ای آغاز شود.

هم زدن دیگ‌های نذری در دوراهک، خود نذری دیگر است؛ نذری از جنس خدمت. بسیاری از مردم، مسئولان و خادمان، مشتاقانه در صف مشارکت می‌ایستند تا سهمی هرچند کوچک در این آیین بزرگ داشته باشند.

با پایان احیای شب نیمه شعبان و در ساعات اولیه صبح، غذای نذری آماده و از حدود ساعت ۱۰:۳۰ به مساجد و حسینیه‌های هر محله منتقل می‌شود. توزیع غذا بر اساس حواله‌هایی انجام می‌گیرد که از روزهای قبل با احترام به درِ منازل شهروندان برده شده است و هر خانواده به تعداد اعضای خود، غذای نذری دریافت می‌کند.

پیوند جشن‌های شعبانیه و دهه فجر، جلوه‌ای از همبستگی دینی و انقلابی مردم دوراهک

فرماندار شهرستان دیر در حاشیه بازدید از مراحل پخت غذای نذری نیمه شعبان در شهر دوراهک، که امسال با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تقارن یافته بود، با حضور اعضای ستاد دهه فجر شهرستان دیر، در جمع خادمان این سنت حسنه اظهار کرد: پخت و توزیع غذای نذری نیمه شعبان در دوراهک، جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق مردم با فرهنگ دینی، انقلابی و مهدوی است و این حضور پرشور مردمی، سرمایه‌ای بزرگ برای حفظ و تقویت هویت اسلامی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.

سید علیرضا سجادی با اشاره به همزمانی این آیین معنوی با دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: تقارن جشن‌های شعبانیه با ایام‌الله دهه فجر، فرصت مغتنمی برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی، روحیه ایثار، همدلی و مشارکت مردمی است و مردم دوراهک به‌خوبی نشان داده‌اند که این ارزش‌ها همچنان در متن زندگی اجتماعی آنان جاری است.

سجادی همچنین به برگزاری برنامه‌های فرهنگی جانبی در کنار پخت غذای نذری اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های فرهنگی این شب، برگزاری مسابقات متنوع با جوایز ارزنده بود که با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و مشارکت خانواده‌ها برگزار شد و جوایز آن با حضور فرماندار و معاونین اهدا شد.

وی با قدردانی از ستاد مردمی پخت غذای نذری نیمه شعبان و خادمان این مراسم و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج حسن دوراهکی، حاج عباس و محمد شاکریان از بانیان این کار بزرگ تأکید کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تقویت روحیه امید، نشاط و همبستگی اجتماعی دارد و دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه دارند در کنار مردم، از این سنت‌های ارزشمند حمایت کنند.

فرماندار شهرستان دیر با قدردانی از همراهی صنایع منطقه گفت: حمایت و نگاه مسئولانه جمله مدیران عامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس، پتروشیمی پردیس، توسعه پلیمر کنگان، پتروشیمی نوری،پتروشیمی اپادانا، پتروشیمی نگین مهستان عسلویه در پشتیبانی از این آیین معنوی، نشان‌دهنده پیوند مؤثر صنعت با فرهنگ دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جنوب استان بوشهر است.

منتظر واقعی، اهل خودسازی و دگرسازی است



در ادامه، حبیب دوراهکی رئیس ستاد شعبانیه دوراهک و فرزند مرحوم حاج حسن دوراهکی، گفت: پخت غذای نذری نیمه شعبان هر ساله با مشارکت گسترده مردم دوراهک برای تهیه بیش از ۱۲ هزار پرس غذا در منزل مرحوم حاج عباس شاکری برگزار می‌شود و این حضور پرشور، جلوه‌ای از ارادت مردم به امام زمان(عج) است.

وی با اشاره به جزئیات این اقدام مردمی افزود: تأمین بیش از ۳ هزار کیلوگرم گوشت مرغ، دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج، ۶۵۰ لیتر روغن، ۵۵۰ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی و سایر اقلام مورد نیاز، به‌طور کامل از محل کمک‌های مردمی انجام شده و بیش از ۵۰۰ نفر در فرآیند پخت و بسته‌بندی غذا مشارکت دارند.

رئیس ستاد مردمی پخت غذای نذری شعبانیه شهر دوراهک نیز با قدردانی از مشارکت مردم و خیران، از حمایت برخی صنایع منطقه از جمله مدیران عامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس، پتروشیمی پردیس، توسعه پلیمر کنگان، پتروشیمی نوری،پتروشیمی اپادانا، پتروشیمی نگین مهستان عسلویه در این حرکت مردمی تقدیر کرد.



رضا سهولی مدیرعامل مؤسسه خیریه یاوران ظهور مهدی(عج) جنوب با قدردانی از همراهی مردم و خیران اظهار کرد: این مراسم عظیم معنوی هر ساله با همدلی مردم مؤمن دوراهک و همکاری صمیمانه ستاد مردمی پخت غذای نذری شعبانیه برگزار می‌شود و جلوه‌ای روشن از فرهنگ انتظار و خدمت خالصانه به اهل‌بیت(ع) است.

وی با تشکر ویژه از مدیران عامل صنایع و مجموعه‌هایی که در برگزاری این آیین مشارکت داشتند افزود: حمایت مدیران عامل و اعتماد و مشارکت مردم، پشتوانه اصلی تداوم این سنت حسنه است و امیدواریم این حرکت مردمی همچنان در مسیر رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) تداوم داشته باشد.