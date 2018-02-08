نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد/ ثبت نام از ۲۱ بهمن

امیررضا شاهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه در سایت مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net منتشر شد.

وی افزود: پذیرفته شدگان دوره های تکمیل ظرفیت ارشد این دانشگاه از روز شنبه ۲۱ بهمن ماه می توانند به واحد محل قبولی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تاکید کرد: پذیرفته شدگان از نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷ در واحدهای این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد.

شاهانی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود نتایج تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی این دانشگاه نیز تا روز جمعه ۲۰ بهمن ماه اعلام شود.