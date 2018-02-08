برگزاری تورهای نیم روزه تهران گردی/سیمای انقلابی شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عربلو معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت : در این ایام ۱۳ تور ویژه بازدید از باغ موزه قصر، موزه عبرت، خانه موزه وکتابخانه آیت الله طالقانی، خانه موزه شهید بهشتی، خانه شهید رجایی، خانه موزه شهید شریعتی، باغ موزه دفاع مقدس و نمایشگاه های دائمی انقلاب برگزار شده و در طول مسیر وقایع انقلاب و اتفاقات آن دوران، از زبان راویان و راهنمایان نقل می شود .

وی افزود : ستاد گردشگری منطقه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری استان تهران، اقدام به برگزاری تور کن گردی به مناسبت دهه مبارک فجر برای ۴۰ نفر از دانشجویان رشته جهانگردی، باستان شناسی و مرمت کرد. پل حاج محمد علی کنی، پخت سمنو در امام زاده شعیب، کوچه باغ های خشتی و حمام اسماعیلیان از آثار تاریخی دوره قاجار از مکان های بازدیدی گروه دانشجویی بود.

همچنین به مناسبت این دهه، کودکان کار از محله کوهسار در منطقه ۵ دیدن کرده و پذیرایی می شوند

سیمای بصری غرب تهران مزین به مضامین انقلابی شد

هم زمان با ایام مبارک دهه فجر، با هدف هویت بخشی به سیمای بصری شهر ، میادین و معابر اصلی منطقه ۵ با مضامین شعارهای انقلابی و ریسه های پرچمی ونوری آذین بندی شد.

علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه اعلام کرد : به منظور هویت بخشی به سیمای بصری شهر، میادین و معابر پرتردد سطح منطقه با ۶۰ هزار مترمربع تابلوی فرهنگی از جمله بیلبورد و بنرهای آویزی با مضامین شعارهای انقلابی، مذهبی و ریسه های نوری و پرچمی آذین بندی شد.

وی با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری تبلیغات محیطی در سطح شهر تصریح کرد:‌ ۷۰۰ متر مربع بیلبورد تصاویر و پیام های بنیان گذار انقلاب اسلامی در میادین، بزرگراه های غرب و محورهای اصلی منطقه با ریسه پرچمی و نوری تزئین و کلیه معابر با بنرهای آویزی فرهنگی وپارچه های الوان همراه نمادهای تداعی کننده دوران شکوهمند انقلاب اسلامی آراسته شد.

علی بخشی افزود: آراستگی معابر عمومی شهر، شستشوی مبلمان و المان ها، پاک سازی پوسترهای زائد دیوار و ساختمان ها، رنگ آمیزی جداول، گاردریل و پل های عابر پیاده از دیگر اقدامات انجام شده است.