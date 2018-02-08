۷ طرح کشاورزی در دزفول به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی مدیر جهاد کشاورزی دزفول پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح ها شامل سه گلخانه مدرن صنعتی، یک واحد سردخانه دو منظوره و دو پروژه اجرای آبیاری تحت فشار هستند که براساس این طرح ها مجموعا برای ۴۵ نفر اشتغالزایی ایجادشده است.

وی، حجم سرمایه گذاری این طرح ها را هفت میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان برشمرد و افزود: از این میزان اعتبار، سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان آورده سرمایه گذاران، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و ۴۹۵ میلیون تومان نیز کمک های بلاعوض دولتی است.

مدیر جهادکشاورزی دزفول در ادامه بابیان اینکه۴۰۰ هکتار گل و گیاه در شهرستان دزفول کشت می شود، گفت: این گلخانه ها عمدتا سنتی اداره می شوند اما امروز با افتتاح سه گلخانه صنعتی و مدرن در مسیر تبدیل گلخانه های سنتی به صنعتی گام برخواهیم داشت.

زارعی عنوان کرد: در سه گلخانه صنعتی که امروز به بهره برداری رسیدند؛ حداقل ۱۲۰ شاخه گل در هر مترمربع و مجموعا یک میلیون و ۲۰۰ هزار شاخه گل در هکتار تولیدخواهد شد در حالیکه در گلخانه های سنتی متاسفانه فقط ۱۸۰ تا۲۰۰ هزار شاخه ‌گل در هر هکتار تولید می شود.

وی ادامه داد: تبدیل گلخانه های سنتی به صنعتی در افزایش چشمگیر تولیدات گل از نظر کیفیت و کمیت و حجم تولید تاثیر به سزایی دارد؛ ضمن اینکه در گلخانه های صنعتی مصرف آب به حداقل می رسد؛ بنابراین از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

