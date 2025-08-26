  1. استانها
  2. کردستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۰

بهره‌برداری از مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای و گلخانه تولید گل رز در قروه

قروه - رئیس جهاد کشاورزی قروه از افتتاح و بهره‌برداری یک واحد مرغداری گوشتی ۲۰ هزار قطعه‌ای و گلخانه تولید گل رز شاخه‌بریده به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر محمدی در افتتاح این پروژه‌ها اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، مرغداری گوشتی ۲۰ هزار قطعه‌ای متعلق به فرزاد حشمتی در اراضی روستای امین‌آباد قصلان به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این واحد با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد تومانی راه‌اندازی شده است، افزود: از این میزان، ۱۰ میلیارد تومان آورده شخصی و ۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی بوده است.

محمدی همچنین از بهره‌برداری گلخانه تولید گل رز هلندی شاخه‌بریده در شهرستان خبر داد و گفت: این گلخانه در مساحتی بالغ بر ۵ هزار متر مربع با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد تومان بازسازی و فعال‌سازی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی قروه ظرفیت تولید سالانه این گلخانه را ۸۰۰ هزار شاخه عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این واحد برای ۸ نفر به صورت مستقیم و ۱۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تنها ۲ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۳ برای این گلخانه اختصاص یافته است.

