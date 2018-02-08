پذیرش نسخ تجویزی پزشکان عمومی در صندوق روستایی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید جواد امامزاده در خصوص نامه‌ای که تحت عنوان «عدم پذیرش نسخ تجویزی پزشکان عمومی در صندوق روستایی» در رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی منتشر شده بود، گفت: پاره ای ابهامات در نامه مذکور موجبات برداشت هایی متفاوت از متن نامه و در نتیجه نگرانی‌های را در سطح جامعه فراهم کرده بود به همین دلیل در نامه دیگری که صبح پنج شنبه ۱۹ بهمن به مسئولان آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری ارسال شد، در این خصوص توضیحات لازم بیان گردید.

وی اضافه کرد: ناظر به تجویز نسخ توسط پزشکان عمومی است که پزشک خانواده نبوده و طرف قرارداد بیمه سلامت در صندوق روستاییان نیستند.

امامزاده افزود: طبق تفاهمنامه بیمه روستاییان فی مابین وزرات بهداشت و سازمان بیمه سلامت از سالهای قبل پذیرش تمامی نسخ تجویزی توسط پزشکان خانواده توسط آن مرکز بلامانع است.

وی خاطر نشان کرد: پذیرش نسخ تجویزی پزشکان متخصص و فوق تخصص در صورت ارجاع از پزشک خانواده با رعایت ضوابط ابلاغی بلامانع است.