به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهای لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر مردان کشور در قم بسته شد و نمایندگان استانهای قم و فارس جواز حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر را به دست آوردند.
در روز پایانی این رقابتها که جمعه در سالن ایثار قم به انجام رسید تیم بسکتبال با ویلچر اتحاد معصومیه قم در دیدار نهایی به مصاف تیم جانبازان فارس رفت و موفق شد با نتیجه ۵۷ بر ۴۳ حریف خود را شکست دهد تا با اقتدار راهی لیگ برتر شود و جام را نیز در خانه حفظ کند.
این ۲ تیم در حالی در فینال برابر هم به میدان رفتند که پیش از این صعود خود را به لیگ برتر مسجل کرده بودند ضمن این که تیمهای شهرداری ارومیه و هیات هرمزگان نیز برای کسب عنوان سوم راهی دیدار رده بندی شدند که تیم شهرداری ارومیه با نتیجه ۵۷ بر ۴۸ هیات هرمزگان را شکست داد.
بدین ترتیب تیمهای اتحاد معصومیه قم و جانبازان فارس به عنوان دو تیم برتر این دوره از مسابقات دسته یک، به رقابتهای دسته برتر سال آینده صعود کردند و این در حالی است که تیم اتحاد معصومیه قم با صعود به لیگ برتر برای نخستین بار حضور در این سطح را تجربه خواهد کرد.
استان قم پیش از این تیم بسکتبال با ویلچر ایثار را سالها به عنوان نماینده خود در سطح اول کشور داشت که این تیم پس از ۲ عنوان قهرمانی پیاپی و یک مقام چهارم در فصل گذشته در نهایت به دلیل آن چه مشکلات مالی خوانده شده از حضور در لیگ برتر کناره گیری کرد.
بالاتر از سایر مدعیان؛
تیم اتحاد معصومیه قم قهرمان لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر شد
قم - تیم اتحاد معصومیه قم بالاتر از سایر مدعیان قهرمان لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهای لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر مردان کشور در قم بسته شد و نمایندگان استانهای قم و فارس جواز حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر را به دست آوردند.
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