به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آرزو از تعطیلی و پلمب یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی در این شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز در راستای صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی، با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی تعطیل و پلمب شد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با فعالیت مراکز غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت افزود: ارائه خدمات و انجام اقدامات زیبایی باید مطابق ضوابط قانونی و صرفاً توسط افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای و در مراکز مجاز انجام شود.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا با هشدار درباره عوارض و خطرات احتمالی دریافت خدمات زیبایی از افراد فاقد صلاحیت، از شهروندان خواست پیش از مراجعه، از مجاز بودن مرکز و صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهنده خدمات اطمینان حاصل کنند.

آرزو تأکید کرد: نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و برخورد با متخلفان با هدف حفظ سلامت مردم و با همکاری دستگاه‌های مسئول با جدیت ادامه دارد.