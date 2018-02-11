ناصر وحدتی نوازنده، آهنگساز و سرپرست گروه «گیل و آمارد» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: قرار است اسفند ماه امسال کنسرتی را با همراهی گروه «گیل و آمارد» در تالار وحدت تهران برگزار کنیم. در این کنسرت علاوه بر اجرای آثار منتخب و محبوب گروه «گیل و آمارد» قطعات جدید دیگری نیز به مخاطبان ارایه می شود که از جمله این قطعات می توان به «قاسم آبادی» بر اساس سرنانوازی استاد فقید عزیز خوشحال پیش بیجاری اشاره کرد.

وی گفت: علاوه بر برگزاری این کنسرت که به نوعی آخرین برنامه گروه «گیل و آمارد» در سال ۹۶ است مشغول تدوین یک کار پژوهشی بسیار گسترده از موسیقی استان گیلان هستیم که با همکاری یک موسسه انتشاراتی انجام خواهد گرفت و در برگیرنده فرهنگ واژگان موسیقی منطقه گیلان است.

وحدتی در توضیح بیشتر این فرهنگ واژگان عنوان کرد: این کار تنها توسط یک مولف انجام نمی گیرد بلکه با انتخاب یک مولف در هر منطقه یا شهرستان کار جامع تری انجام می دهیم تا جزیی ترین واژه ها نیز در این فرهنگنامه جای گیرد.

این پژوهشگر موسیقی افزود: طبق پیش بینی های انجام گرفته کار پژوهش و تالیف این فرهنگنامه بیش از یک سال طول می کشد و اگر خللی به کارمان وارد نشود فکر می کنم تا سال آینده می توانیم شاهد انتشار آن باشیم.

وی در پایان گفت: این فرهنگنامه از اعصار گذشته موسیقی گیلان تا به امروز را در بر می گیرد و می تواند مرجع بسیار خوبی برای پژوهشگران موسیقی اقوام ایران باشد.