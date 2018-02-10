علی رهبری در ازمیر و آنتالیا کنسرت می دهد/ اجرای آثار چایکوفسکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری از روز ۲۸ بهمن ماه سال جاری برای برگزاری یک مسترکلاس ویژه دانشجویان و استادان رشته موسیقی دانشگاه ازمیر به کشور ترکیه سفر می کند. وی پس از برگزاری این کارگاه های آموزشی که تا روز سوم اسفند ماه ادامه خواهد داشت آثاری از پیوتر ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز مشهور روسی را روی صحنه خواهد برد.

علی رهبری که طی ماه های گذشته حضور فعالی در ارکستر بنیاد فرهنگی هنری آنتالیا داشته روز جمعه ۱۱ اسفند ماه نیز به همراه رادووان ولاتکوویچ از مشهورترین سولیست های ساز «هورن» آثاری از هایدن، برامس و اشتراوس را با ارکستر دولتی آنتالیا اجرا خواهند کرد.

ولادکوویچ از جمله نوازندگان مشهور ساز هورن از کشور کرواسی است. او در مسابقات جهانی هورن درآنکونای ایتالیا، مونیخ آلمان، لی یژ در بلژیک، یوگوسلاوی و لندن به عنوان هنرمند برگزیده شناخته شده است.

این هنرمند به مدت ۲ سال نوازندگی هورن را در ارکستر سمفونیک رادیوی برلین به عهده داشت و پس از آن به عنوان سولیست در تمام قاره های جهان با معتبرترین ارکسترها و رهبران همکاری کرده است. همکاری علی رهبری با این نوازنده هورن در بروکسل بلژیک شروع شد و سپس در پالرمو ایتالیا ادامه یافت.