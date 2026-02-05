مانولوپولوس به ایران برمی گردد/ آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال از شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره دوم انتخابی جام جهانی، منوط به بازگشت «سوتیریس مانولوپولوس» به ایران است. پیش از این نیمه بهمن به عنوان زمان بازگشت او تعیین شده بود اما این مربی یونانی با یک روز تاخیر، پنجشنبه (۱۶ بهمن) به ایران باز می گردد تا ماموریتش در تیم ملی بسکتبال ایران را از سر بگیرد.

قرار است اردوی تیم ملی بسکتبال از شنبه (۱۸ بهمن) آغاز شود. هنوز فهرست اردونشینان تیم ملی بسکتبال اعلام نشده اما فهرست اولیه با لحاظ شدن نام بهنام یخچالی و محمد امینی با حضور۲۴ بازیکن نهایی شده است.

اردوی تیم ملی بسکتبال تا پایان بهمن در تهران ادامه خواهد داشت. این تیم اول اسفند عازم قطر می شود و تا ۵ اسفند تمریناتش را در دوحه پیگیری می کند. اینگونه برنامه ریزی شده که ملی پوشان ایران طی مدت زمان حضور در دوحه، ۲ دیدار تدارکاتی با تیم ملی قطر داشته باشند.

تیم بسکتبال ایران ۵ اسفند دوحه را به مقصد بیروت ترک می کند تا در پنجره دوم انتخابی جام جهانی حاضر شود.

محسن معزی فر دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه های مربوط به تیم ملی و سرمربی این تیم را اعلام و تائید کرد.

در چارچوب پنجره دوم انتخابی جام جهانی، تیم ملی بسکتبال ۸ اسفند با سوریه دیدار می کند و ۱۲ اسفند هم به مصاف اردن خواهد رفت. هر دو دیدار به میزبانی بیروت برگزار می شود. این در حالی است که بسکتبال ایران میزبان این دو دیدار بود اما فیبا به خاطر به دلیل شرایط منطقه و حصول اطمینان از امنیت، تصمیم به برگزاری این دیدارها در کشور ثالث گرفت.

در پنجره نخست انتخابی جام جهانی هم هر دو دیدار تیم ملی بسکتبال برابر عراق، به میزبانی لبنان برگزار شد.