«افسانه هزارپایان» بازیگر جدید گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال «افسانه هزارپایان» به کارگردانی شهاب عباسی از اواسط شهریور ماه در شهرک غزالی آغاز شد و این روزها بازیگران جدید به این سریال اضافه می شوند.

در ادامه تصویربرداری این سریال طنز شهرزاد کمالزاده در قالب نقش کمدی به مجموعه «افسانه هزار پایان» اضافه شده و از امروز بازی خود را آغاز می کند.

«افسانه هزار پایان» یک طنز موقعیت و کمدی فانتزی است که شهاب عباسی تهیه‌کنندگی و کارگردانی آن را بر عهده دارد. این سریال به سرپرستی حسن وارسته و به قلم حمزه صالحی به نگارش درآمده است.

مجموعه جدید و طنز ایرانی «افسانه هزار پایان» در ایام دهه فجر هر شب ساعت ۲۱:۴۵ از شبکه نسیم پخش و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۹ از شبکه پنج خواهد بود.