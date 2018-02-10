  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

«افسانه هزارپایان» بازیگر جدید گرفت

«افسانه هزارپایان» بازیگر جدید گرفت

در ادامه تصویربرداری «افسانه هزارپایان» بازیگران جدیدی از جمله شهرزاد کمالزاده به مجموعه اضافه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال «افسانه هزارپایان» به کارگردانی شهاب عباسی از اواسط شهریور ماه در شهرک غزالی آغاز شد و این روزها بازیگران جدید به این سریال اضافه می شوند.

در ادامه تصویربرداری این سریال طنز شهرزاد کمالزاده در قالب نقش کمدی به مجموعه «افسانه هزار پایان» اضافه شده و از امروز بازی خود را آغاز می کند.

«افسانه هزار پایان» یک طنز موقعیت و کمدی فانتزی است که شهاب عباسی تهیه‌کنندگی و کارگردانی آن را بر عهده دارد. این سریال به سرپرستی حسن وارسته و به قلم حمزه صالحی به نگارش درآمده است.

مجموعه جدید و طنز ایرانی «افسانه هزار پایان» در ایام دهه فجر هر شب ساعت ۲۱:۴۵ از شبکه نسیم پخش و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۹ از شبکه پنج خواهد بود.

کد مطلب 4224578
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها