۱۰۸ میلیارد تومان سهم استان ایلام از طرح توسعه روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله شیرخانی روز شنبه در جلسه بررسی تسهیلات طرح توسعه روستایی اظهار داشت : طرح های ارایه شده در این حوزه باید دارای توجیه فنی و کارشناسی بوده تا منجر به اشتغالزایی پایدار شود.

وی با اشاره به ثبت نام افراد متقاضی در سامانه کارا افزود: سه هزار و ۷۹۷ نفر تاکنون در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اطلاعات خود را وارد کرده اند که بیشترین متقاضی مربوط به شهرستان چرداول بوده است.

وی ادامه داد: این تسهیلات توسط پست بانک، بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی و صندوق کار آفرینی امید پرداخت می شود.

شیرخانی تاکید کرد: سهمیه در نظر گرفته شده برای استان ایلام در چارچوب طرح اشتغال روستایی ۱۰۸ میلیارد تومان است.

وی از مسئولان بانک مرکزی خواست سهمیه ابلاغی هر کدام از بانک ها را اعلام کنند چرا که هنوز سهم صندوق کارآفرینی امید مشخص نیست.