پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی پروژه پتروشیمی لردگان

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پتروشیمی لردگان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: مراحل احداث پتروشیمی لردگان با سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به ساخت نصب برج های تقطیر پتروشیمی لردگان، اظهار داشت: دو برج تقطیر ۴۰۰ تنی با ارتفاع ۶۰ متر در پروژه احداث پتروشیمی لردگان نصب شده است.

پتروشیمی لردگان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد

وی گفت: هم اکنون با ساخت ونصب این برج ها، پیشرفت فیزیکی مجتمع پتروشیمی لردگان به ۸۳ درصد رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان داشت: مجتمع پتروشیمی لردگان با بکارگیری هزار و ۸۰۰ نفر نیروی انسانی در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار در منطقه فلارد شهرستان لردگان در حال احداث است.

وی افزود: این طرح باحدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی وریالی یکی از مهمترین پروژه های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.