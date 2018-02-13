جوانان ابزار دست احزاب برای منافع سیاسی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تندگویان در همایش ملی کنشگری اجتماعی ویژه سازمان های مردم نهاد جوانان، ضمن ابراز خوشحالی از پیوند سازمان با جوانان، گفت: این پیوند خودش راهکاری است که ما به دنبال آن هستیم.

وی در ادامه افزود: یکی از موضوعاتی که در مباحث جامعه وجود دارد حضور جوانان در شهر است. حدود ۱۵۰ سال است که به حضور جوانان در شهر می‌پردازیم. جوانان بسیار در این حوزه تأثیر گذار هستند.

تندگویان با اشاره به اینکه موضوع کنشگری به جوانی برمی‌گردد، یادآور شد: در دوره جوانی افراد سازمانها را میسازند و همچنین خاستگاه اتفاقات کنشگری هدفمند در دوره جوانی است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این مطلب که برخی از جوانان وقتی وارد جامعه میشوند ممکن است که وارد عرصه سیاست شوند، بیان کرد: این امر آفت حوزه جوانان شده است که در ایران پایه ریزی مناسبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه احزاب مرزبندی ندارند و هم‌اکنون دچار مشکلات درون احزابی هستیم، تصریح کرد: به نظر می رسد که احزاب به سمت منفعت طلبی رفته اند. جوانان مثل کالایی شده‌اند برای رسیدن به منافع سیاسی که این امر بسیار زشت و ناپسند است. تنها چیزی که جوانان را نجات داده، آمدن آن‌ها به سمت اشتغال است که احزاب نتوانستند پاسخگوی آن باشند.

تندگویان در ادامه افزود: سال‌ها در کنار اصلاح طلبان بودم و می دانم که در حوزه جوانان شکست خورده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه باید به جوانان میدان داد، گفت: اتفاقاتی که امروزه شاهد آن هستیم همان جوانانی هستند که از احزاب آسیب دیده اند؛ چه اصولگرا چه اصلاح طلب که واقعا این امر جالب نیست.

تندگویان با بیان این مطلب که در حوزه اقتصاد جوانان را به صورت کالا می‌بینند و تولید بسیاری از کالاها بنابر انتخاب جوانان است، عنوان کرد: جوانان باعث شدند نگرش اقتصادی کشور نیز دچار تحول شود مثل شرکتهای استارت آپی که جوانان درآن فعالیت میکنند و بازار ایران را با ایجاد چنین شرایطی از حالت سنتی خارج کرده‌اند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه اگر دولت ها این عرصه را جدی نگیرند قطعا شکست خواهند خورد و نباید از جوانان به عنوان یک کالا استفاده کرد، تصریح کرد: عمده‌ترین مشکل مردم اقتصادی و معیشتی است که در این راه ما توانسته‌ایم استارت‌آپهای زیادی را در تهران راه اندازی کنیم که در این خصوص موفق بوده‌ایم.