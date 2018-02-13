ایرباس برای ارسال محموله پهپاد می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، ایرباس مشغول ساخت پهپادهای ارسال محموله است. درحال حاضر چند شرکت مانند آمازون، گوگل، والمارت و بوئینگ مشغول آزمایش این نوع پهپادها هستند. به هرحال پهپاد ایرباس Skyways نام گرفته و این اواخر نخستین پرواز آزمایشی آن در دانشگاه ملی سنگاپور انجام شده است.

این سیستم مرسوله ها را به ایستگاه های محموله ای می رساند که بالای ساختمان های بلند واقع شده اند. این پهپاد به سمت ایستگاه مورد نظر می رود، در آنجا اسلایدرهای اتوماتیک هواپیمای بی سرنشین را به آرامی به سمت موقعیت تعیین شده هل می دهند تا بتواند مرسوله را دریافت کند.

هنگامیکه پهپاد در موقعیت مورد نظر قرار گرفت، بازویی رباتیک از درون ایستگاه مرسوله مورد نظر را بالا نگه می دارد و آن را به پهپاد می رساند. سپس پهپاد پرواز می کند و مرسوله را به ایستگاه دیگری می رساند. در مقصد رباتی بسته را از پهپاد دریافت می کند و آن را در کمدی قرار می دهد. همچنین در این زمان پیامک هشداری برای دریافت کننده ارسال می شود.

پهپاد ساخت ایرباس در حقیقت یک اوکتاکوپتر با وزن ۲۵ کیلوگرم است و می تواند بسته هایی ۴ کیلوگرمی را حمل کند.