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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۴

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران:

بودجه‌های سرگردان محل فساد است

بودجه‌های سرگردان محل فساد است

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی بودجه گفت: هزینه‌های سرگردان در بودجه می‌تواند محل فساد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر ، الهام فخاری در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران گفت: یکی از شاخص‌های نبود شفافیت و فساد می‌تواند در بودجه‌های سرگردان باشد و بحث ما شخص یا شخصیت خاصی نیست بحث ما دقت و شفافیت بودجه است. بنابراین پیشنهاد مشخص من این است در تبصره5 بند یک «ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۶۱۷۰۳۰۱۶۹ با عنوان کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه» تبدیل شود به «تا سقف 1.5میلیارد ریال» و «به هر موسسه فقط یکبار در سال» تصریح شود تا شفاف شود.

وی تاکید کرد: بند ۲ «ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۶۱۷۰۳۰۱۶۹ با عنوان کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف 150میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف پانصد میلیون ریال برای موسسات خصوصی برای هر موسسه یا شخص فقط یکبار در سال» باشد.

گفتنی است؛ این پیشنهاد با 15رای موافق و 5 رای مخالف به تصویب رسید.

کد مطلب 4226979
نورا حسینی

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