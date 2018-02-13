به گزارش خبرنگار مهر ، الهام فخاری در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران گفت: یکی از شاخص‌های نبود شفافیت و فساد می‌تواند در بودجه‌های سرگردان باشد و بحث ما شخص یا شخصیت خاصی نیست بحث ما دقت و شفافیت بودجه است. بنابراین پیشنهاد مشخص من این است در تبصره5 بند یک «ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۶۱۷۰۳۰۱۶۹ با عنوان کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه» تبدیل شود به «تا سقف 1.5میلیارد ریال» و «به هر موسسه فقط یکبار در سال» تصریح شود تا شفاف شود.

وی تاکید کرد: بند ۲ «ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی ۶۱۷۰۳۰۱۶۹ با عنوان کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف 150میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف پانصد میلیون ریال برای موسسات خصوصی برای هر موسسه یا شخص فقط یکبار در سال» باشد.

گفتنی است؛ این پیشنهاد با 15رای موافق و 5 رای مخالف به تصویب رسید.