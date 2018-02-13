هوای پاک و حمل و نقل عمومی توسعه یافته، مصداق کار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی شورا در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران سازمان‌ها و شرکت‌های در بخش هزینه و تملک دارایی و پیشنهاد افزایش ۱۵۰ میلیارد تومانی سقف بودجه بخش فرهنگی و کاهش در بودجه توسعه مدیریت شهری و هوشمندسازی اظهار داشت: به نظر بنده که از کودکی در حوزه فرهنگی و تبلیغاتی کار کرده‌ام این شیوه اقدام در بخش فرهنگی پاسخگوی جامعه نیست.

وی خاطر نشان ساخت: بعضی از اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی ما واکنش منفی در پی دارد و باید این نگاه را عوض کنیم که سالی ۱۸۰ میلیارد تومان به نام فرهنگی ولی کار سیاسی انجام بدهیم و اتلاف هزینه کنیم این اقدامات دیگر جواب نمی‌دهد.

میرلوحی با بیان اینکه ظرفیت های هزینه کرد در شهر باید دربخش های ملموس باشد تاکید کرد: ما باید پسماند و حمل‌ونقل عمومی و آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی شهر را ساماندهی کنیم. ما باید نشاط اجتماعی ایجاد کنیم.

وی افزود: اگر به رأی مردم اعتماد کنیم باید به این مسائل بپردازیم مانند اینکه اگر هوای شهر آلوده شد مردم با مترو سفر کنند که این اقدام بهترین کار فرهنگی است.

رییس کمیته اقتصادی شورا بیان داشت: شرایط جامعه را می بینیم نمی شود نمی‌توانیم حقوق کسی را قطع کنیم، نمی‌توانیم آب، برق و گاز یک ساختمان را قطع کنیم.

باید به آلودگی هوا و ترافیک برسیم. روزی که مردم در هوای پاک از حمل و نقل عمومی هم بتوانند استفاده کنند این بهترین کار فرهنگی است.

من به شدت موافق کار فرهنگی که با محوریت حمل و نقل ریلی و کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش الودگی هوا و ترافیک باشد، هستم.