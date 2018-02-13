به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر که امروز در جمع فرماندهان ، مسئولان و نیروهای پلیس راهنمایی تهران سخن می گفت ، با اشاره به اینکه پیامبراکرم (ص) از ایجاد امنیت در راهها و جلوگیری از ریختن خون مردم بعنوان مسئولیت خود نام می برند، افزود: این حدیث نشان می دهد که برقراری نظم درجامعه و ایجاد امنیت در راهها از وظایف انبیاء است و در واقع شما هم در زمان انجام مسئولیت ، بخشی از کار انبیاء را انجام می دهید.

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت با اشاره به اینکه حضرت امیر(ع) نیز ایجاد اصلاحات در شهرها برای بهره مندی مردم از برکات آن را از اهداف خود ذکر کردند، اظهار داشت: هدف اسلام ایجاد یک زندگی مرفه برای مردم و آباد کردن دنیای مردم قبل ازآخرت آنها است.

وی همچنین ازعمران و آبادانی بعنوان اهداف انبیاء و ائمه معصومین یاد کرد و با بیان روایتی درخصوص تاکید انبیاء به توسعه علمی ، گفت: اسلام دین جامع وکاملی است و برای تمام طول زندگی انسان و در همه حوزه ها از جمله امنیت برنامه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر یکی از مهمترین اهداف پیامبر را ایجاد عدالت در جامعه ذکر کرد و با اشاره به نظم خاصی که درجهان و آسمان ها وجود دارد، افزود: جامعه نیازمند نظم است و اسلام در این زمینه حرف های فراوانی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به اینکه اسلام به برنامه ریزی و هدف گذاری درانجام هرکاری تاکید دارد، اظهار داشت: نگاه به عاقبت کار، راههای برون رفت ازمشکلات و از دست ندادن فرصت ها برای رسیدن به هدف مورد نظر، مورد توجه اسلام است .

نماینده ولی فقیه گفت: اسلام تاکید دارد اگرمردم بر روی معیار دین حرکت کنند ازحیات طیبه برخوردارخواهند شد و این به معنای برخورداری مردم ازیک زندگی بدون دغدغه ، سالم ، در کمال امنیت و آسایش و بهره مندی از مواهب خدادادی است.

وی تصریح کرد: هدف نظام جمهوری اسلامی نیز فراهم کردن یک زندگی پاک و سالم برای مردم است تا بتوانند خوب زندگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر برتاکید اسلام به کسب دانش لازم درهر رشته اشاره کرد و درادامه مدیریت صحیح را ضروری خواند و گفت: در صورتی که جامعه درست اداره نشود سوء مدیریت موجب وارد شدن آسیب جدی به جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروزمدیریت بعنوان یک رشته مهم دردانشگاهها تدریس می شود ، افزود: در روایات آمده است شایسته ترین فرد درجامعه باید در هر بخش به عنوان مدیر انتخاب شود چون هدف درست اداره کردن جامعه است نه بکار گماردن افراد .

نماینده ولی فقیه درادامه سخنان خود اولویت بندی درکارها ، تربیت نیروی انسانی لایق وکارآمد و قانونمندی را ضروری خواند و گفت: امیرمومنان (ع) در فرمایشات نورانی خود و در طول زندگی پربار خویش نسبت به رعایت قانون حساس و به آن ملتزم بودند.

وی با اشاره به اینکه اسلام دراجرای قوانین و رعایت قانونمندی به دو ویژگی قاطعیت و مدارا توجه ویژه دارد ، گفت: برای برقراری نظم ، قاطعیت ضروری است اما نباید سختگیری به حدی باشد که زندگی مردم مختل شود ، اسلام نمی خواهد از گناهکار انتقام بگیرد بلکه هدفش اصلاح جامعه است.

وی بااشاره به اینکه ماموران راهنمایی و رانندگی ساعت ها در گرما، سرما ، ترافیک و آلودگی هوا روی پا ایستاده و به انجام وظیفه مشغولند، تصریح کرد: درنظام اسلامی ، من روحانی ، شما عزیزان و افراد دیگری که مسئولیت دارند باید با سعه صدر با مردم برخورد و آستانه تحمل خود را افزایش دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر مشورت در کارها ، استفاده از دانش روز، فرهنگ سازی و عمل کردن به قول را از دیگر نکات مورد توجه اسلام عنوان کرد و با اشاره به اینکه برای کاهش تخلفات باید بسترلازم فراهم شود، گفت: در روایت آمده است بدترین مردم کسانی هستند که مردم از شر آنها ترسان و نگرانند لذا دراجرای عدالت نباید مردم را ترساند.

وی با بیان اینکه هر فردی که درجامعه اسلامی زندگی می کند باید مورد احترام باشد، افزود: در نظام اسلامی ما وشما وظیفه داریم هر فردی را با هرمذهب و هر گرایشی یکسان ببینیم و یکسان به آنها خدمت کنیم.

وی درپایان سخنان خود ازتلاش های صورت گرفته درپلیس راه راهنمایی و رانندگی برای کاهش تلفات تصادفات جاده ای تقدیر و اضافه کرد: البته آمار کنونی هم زیبنده کشورما نیست و همه دستگاههای ذی ربط باید به شما کمک کنند تا تلفات جاده ای همچنان کاهش یابد و به سطحی برسد که درمقایسه با نرم جهانی قابل قبول باشد.

برپایه این گزارش، قبل از سخنان نماینده و

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت، سردار محمد رضا مهماندار رئیس راهور تهران بزرگ درسخنانی با مهم خواندن خدمات ارائه شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، بر لزوم رعایت اخلاق در این حوزه تاکید کرد.