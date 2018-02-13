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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

بنابر اعلام محیط زیست استان خوزستان؛

غلظت گرد و غبار دزفول و اندیمشک به ۶۶ برابر حد مجاز رسید

غلظت گرد و غبار دزفول و اندیمشک به ۶۶ برابر حد مجاز رسید

اهواز - اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان اعلام کرد: غلظت گرد و غبار موجود در هوای دزفول و اندیمشک تا ساعت ۱۸ امروز به ۶۶ برابر حد مجاز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، میزان غلظت غبار موجود در هوای دزفول تا ساعت ۱۸ صبح امروز به ۱۰ هزار میکروگرم بر مترمکعب رسیده که این میزان غلظت، بیش از ۶۶ برابر حد مجاز است.

در این مدت هوای اهواز که غلظت آن به ۶۰ برابر حد مجاز تا ساعت ۱۶ رسیده بود با دو هزار و ۴۵۴ میکروگرم بر مترمکعب یعنی ۱۶ برابر حد مجاز رسیده بود. میزان غلظت گرد و غبار در هوای اندیمشک نیز ۶۶ برابر حد مجاز رسیده است.

میزان عادی و استاندارد ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

توصیه می‌شود؛ بیماران قلبی و ریوی در این شرایط ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا بیرون نیایند. همچنین افرداد عادی در صورت کار ضروری داشتن و نیاز به خروج از منزل، حتماً از ماسک استاندارد (ماسکهای مخصوص گرد و غبار) استفاده کنند.

امروز مدارس اغلب شهرهای استان خوزستان تعطیل اعلام شده است و ادارات در شهرهای استان تا ساعت ۱۲ فعال بودند.
 

کد مطلب 4227207

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