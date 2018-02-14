به گزارش خبرنگار مهر، سومین کارگاه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر روز چهارشنبه با حضور داود میرزایی مقدم نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در ستاد مبارزه با مواد مخدر در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در این کارگاه آموزشی گفت: آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد، یکی از دغدغه ‌های اساسی مقام معظم رهبری است که باید برای کاهش آن برنامه ریزی کنیم.



وی افزود: آسیب های جدی کشور شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی است که نیازمند عزم همگانی است تا برطرف شود.

نظری تصریح کرد: اعتیاد در راس اسیب های اجتماعی قرار دارد و بسیاری از مشکلات دیگر ناشی از همین معظل است لذا سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به برخورداری از شبکه تبلیغ، مبلغین و مبلغات و

اساتید گفتمان های دینی در این نهاد مقدس با ورود به موضوع تلاش کرده برای کاهش آسیب ها و ریشه کنی آنها اقدام کند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: مبلغان دینی به دلیل ارتباط بیشتر با گروههای مختلف جامعه و خانواده ها و شبکه مخاطبین جایگاه خاص دارد و می تواند در اجرای برنامه های کاهش آسیب ها مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی برای مبلغین، مبلغات و ائمه جماعات در اولویت سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته تا بتوانیم در کاهش اسیبب های اجتماعی نقش خود را بیشتر از گذشته ایفا کنیم.

حجت الاسلام نظری تصریح کرد: با تهیه بسته های فرهنگی از جمله سی دی و کتابهای آموزشی و توزیع آنها بین مبلغان دینی برای مقابله کارشناسی با پدیده آسیب های اجتماعی اقدام کرده ایم.

وی اضافه کرد: در موضوع کاهش آسیب های اجتماعی ۱۶ محله در شهر قزوین با استقرار روحانیون تعیین شده و تاکنون با اقدامات کارشناسی و تبلیغی بیش از ۶۰۰ نفر از معتادان شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شده اند.