به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی با اجرای مرکز طرح‌های ملی پژوهشگاه و با هدف دستیابی به تصویری روزآمد از وضعیت کتابخوانی در کشور انجام می‌شود. سنجش میزان مطالعه، بررسی موضوعات و قالب‌های مورد استفاده خوانندگان، انگیزه‌های مطالعه، میزان هزینه‌کرد برای خرید کتاب، وضعیت عضویت و استفاده از کتابخانه‌ها و همچنین شناسایی موانع و راهکارهای گسترش فرهنگ کتابخوانی از محورهای اصلی این پژوهش خواهد بود.

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پیش‌تر در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نظرسنجی «فرهنگ کتابخوانی در ایران» را با جامعه آماری شهروندان ۱۸ سال و بالاتر کشور و مشارکت ۱۲۳۴ نفر به روش تلفنی اجرا کرده بود. بر اساس نتایج آن نظرسنجی، ۴۱.۱ درصد پاسخگویان اعلام کرده بودند که کتاب می‌خوانند. میانگین مطالعه کتاب‌های غیردرسی با احتساب افراد غیرکتابخوان، ۱۰.۹ دقیقه در روز گزارش شده بود. همچنین رمان و داستان، کتاب‌های تاریخی، روان‌شناسی و تربیتی و کتاب‌های تخصصی به‌ترتیب از مهم‌ترین موضوعات مورد مطالعه پاسخگویان بودند.

در بخش دیگری از یافته‌های این پژوهش، ۴۹.۷ درصد پاسخگویان کمبود وقت را مهم‌ترین مانع مطالعه خود دانسته بودند. همچنین ۳۵.۳ درصد معتقد بودند کاهش دغدغه‌های مالی و معیشتی و ۲۱.۸ درصد دسترسی آسان و ارزان به کتاب می‌تواند به افزایش فرهنگ کتابخوانی کمک کند.

در نظرسنجی ملی فرهنگ کتابخوانی در سال ۱۴۰۴، پرسش‌شوندگان در پاسخ به این سوال که «در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز، به‌طورمتوسط چند ساعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف، متن علمی (اعم از مقاله، تحلیل و غیره) می‌خوانید یا مستند علمی نگاه می‌کنید؟»: چنین پاسخ دادند که به‌طورمتوسط ۷۰ دقیقه در روز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف، متن علمی (اعم از مقاله، تحلیل و غیره) می‌خوانند یا مستند علمی نگاه می‌کنند.

تکرار این نظرسنجی امکان مقایسه یافته‌های دو دوره و بررسی روند تغییرات فرهنگ مطالعه در جامعه را فراهم می‌کند. نتایج آن می‌تواند در شناخت دقیق‌تر تحولات حوزه کتاب و نشر، ارزیابی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی کتابخوانی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر برای ترویج مطالعه مورد استفاده سیاست‌گذاران، مدیران فرهنگی و فعالان صنعت نشر قرار گیرد.