منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر بارش‌های اخیر در استان اصفهان و مناطق بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی طی روزهای گذشته، بارش‌های مؤثری را به‌ویژه در مناطق غربی استان و سرچشمه‌های زاینده‌رود به همراه داشته است.

وی افزود: این بارش‌ها موجب افزایش روان‌آب‌ها و تقویت جریان‌های ورودی به سد زاینده‌رود شده و بر اساس آخرین پایش‌ها، هم‌اکنون حجم ذخیره سد زاینده‌رود به ۱۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: میزان ورودی آب به سد زاینده‌رود نیز در پی بارش‌های اخیر به ۱۳۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته که نشان‌دهنده تأثیر مثبت بارندگی‌ها در مناطق بالادست و سرچشمه‌های این حوضه آبریز است.

بارش‌های اخیر در تقویت ذخایر آبی مؤثر بود

شیشه‌فروش با بیان اینکه بارش‌های اخیر در شرایط تداوم کم‌آبی و خشکسالی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: افزایش حجم ذخایر سد و ورودی آب، می‌تواند در بهبود شرایط منابع آبی حوضه زاینده‌رود مؤثر باشد، اما مدیریت مصرف و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود همچنان یک ضرورت جدی است.

وی با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه افزود: فعالیت سامانه‌های بارشی اخیر و تغییرات الگوهای جوی، از جمله شرایط مرتبط با پدیده‌هایی مانند ال‌نینو، می‌تواند زمینه افزایش و تقویت بارش‌ها را در برخی مقاطع فراهم کند، اما میزان و پراکنش بارندگی‌ها باید به‌صورت مستمر از سوی دستگاه‌های تخصصی و هواشناسی رصد شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بارش‌های مؤثر در مناطق غربی و سرچشمه‌های زاینده‌رود نقش مهمی در تقویت منابع آبی این حوضه دارد و ضروری است همزمان با بهره‌گیری از شرایط ایجادشده، برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و مدیریت مصرف آب با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران استان نیز با توجه به احتمال تداوم فعالیت سامانه‌های جوی، وضعیت بارش‌ها، روان‌آب‌ها و رودخانه‌های فصلی را به‌صورت مستمر پایش می‌کنند تا ضمن استفاده از ظرفیت بارندگی‌ها برای تقویت منابع آبی، از بروز خسارات ناشی از سیلاب و آب‌گرفتگی نیز پیشگیری شود. این افزایش نسبت به آمار روزهای گذشته قابل توجه است؛ پیش از فعالیت سامانه اخیر، حجم سد ۱۶۳ میلیون مترمکعب و ورودی آن ۱۱ مترمکعب بر ثانیه اعلام شده بود و سپس گزارش‌هایی از افزایش ذخیره به ۱۷۰ میلیون مترمکعب منتشر شد.